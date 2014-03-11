سه گروه در زنجان برای دریافت کارت ملی هوشمند اولویت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی متوسلین افزود : کارت هوشمند ملی ابتدا برای کارت اولی ها ( کسانی که 15 ساله می شوند)، افرادی که مشخصات سجلی آنان به هر دلیل اعم از نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد تغییر کرده باشد و همچنین افرادی که کارت ملی خود را مفقود کرده اند صادر می شود.



وی تصریح کرد : هم اکنون ثبت نام افراد مشمول دریافت کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال استان ، پست مرکزی (شهر زنجان) انجام می شود.



مدیر کل ثبت احوال استان زنجان، با بیان اینکه کارت های ملی در دست مردم تا پایان سال 1394 تمدید اعتبار شده افزود : در سال آینده فراخوان عمومی برای تعویض کارت های ملی نخواهیم داشت.

وجود 2 هزار موقوفه در زنجان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از 2 هزار و 400 موقوفه در استان زنجان وجود دارد گفت: از این موقوفات 950 فقره موقوفه منفعتی است.



حجت الاسلام علی باقری، با اشاره به وجود 318 موقوفه درآمددار در استان زنجان گفت: با بررسی انجام شده بیشترین موقوفات در مرکز استان یعنی شهرستان زنجان متمرکز هستند، ولی از نظر میزان و ارزش بیشترین موقوفات در شهرستان خدابنده متمرکز شده است.



وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین موقوفات شهرستان خدابنده قیدار نبی (ع) اضافه کرد: بیشترین درآمد موقوفات شهرستان خدابنده از این محل تامین می‌شود.



مدیر کل اوقاف استان زنجان، با اشاره به برنامه‌های اداره کل اوقاف در راستای افزایش و توسعه موقوفات گفت: ترویج فرهنگ وقف در جامعه از طریق اطلاع‌رسانی لازم، احیای برخی از موقوفات و همچنین افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفات از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.



حجت الاسلام باقری با بیان اینکه اطلاع‌رسانی نقش بسزایی در ترویج فرهنگ وقف دارد افزود: با اطلاع‌رسانی صورت گرفته فقط طی هفته وقف 20 مورد موقوفه در استان به ثبت رسیده است.



