سرهنگ سلمان آدینه وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال و برنامه های پلیس برای مدیریت این روز اظهار داشت: با توجه به ضرورت و لزوم برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه غیر مجاز که هر ساله در آستانه چهارشنبه آخر سال موجب سلب آسایش و ایجاد خطرات جانی برای شهروندان می شود، پلیس پیشوا برنامه های ویژه ای را تدارک دیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا افزود: در راستای پیشگیری از بروز خطرهای احتمالی مواد محترقه و منفجره در روزهای پایانی سال و چهارشنبه سوری طرح تشدید برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه در دستور کار نیروی انتظامی شهرستان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در پی پیشگیری از این حوادث پلیس انتظامی پیشوا با افراد سودجویی که به طور غیر قانونی اقدام به ورود و فروش مواد محترقه می کنند به طور جدی برخورد خواهد کرد تا دیگر شاهد چنین حوادث دلخراش و ناخوشایندی در جشن آیینی چهارشنبه سوری نباشیم.

سرهنگ آدینه وند اضافه کرد: از آنجایی که پلیس خدمتگزار دغدغه ای در جامعه جز حفظ امنیت و آسایش همه آحاد و اقشار و حفظ جان افراد ندارد، برای مقابله با این تهدیدات که گاهی افراد بدون آگاهی دست به انجام آن می زنند در رویکرد جامعه محوری خود با فرهنگ سازی وارد میدان می شود.

این مسئول گفت: پیشگیری از ناهنجاریهای مربوط به چهارشنبه آخر سال قبل از هر چیز نیازمند هوشیاری جوانان و نوجوانان است و نباید با حوادث تلخ به استقبال سال نو برویم.

وی بیان داشت: قطع عضو ضایعه ای جبران ناپذیر است، مردم باید با احتیاط و پرهیز از رفتارهای پرخطر، زندگی را برای خود و دیگران تلخ نکنند و از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی توسط فرزندان اکیداً جلوگیری کرده و نظارت بر موضوع را جدی بگیرند.

این مسئول عنوان کرد: آگاه سازی پلیس آنقدر تأثیر گذار بوده است که سودجویان آگاه شده اند و نسبت به پیامدهای منفی این کار اطلاع پیدا کرده اند و دیگر افراد کمتری به سمت این موارد می روند.

آدینه وند با بیان اینکه طي سالهاي گذشته شاهد بهبود رفتار در چهارشنبه آخر سال بوده ايم، یادآور شد: مردم توانسته اند رفتار خود را در اين روز کنترل کنند و نيروي انتظامي نيز پيش بيني هاي لازم را براي برقراري امنيت در اين روز کرده است.

این مسئول با بیان اینکه کاهش آسیب های اجتماعی مانند ناهنجاری های ناشی از چهارشنبه آخر سال، نیازمند برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی است افزود: در مورد این روز باید طوری عمل شود که صدمات و آسیب ها به کمترین حد ممکن برسد.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان از سوزاندن وسایل یا مواد غیرمتعارف مانند کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتش زا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و مانند آن جداً خودداری کرده و از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پستهای برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و پارکینگهای عمومی خودداری کنند.