روایت بانک مرکزی از قیمت موادغذایی در یکسال/ افزایش 30 درصدی قیمت قند و شکر

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 16 / 12 / 92 را اعلام کرد. بر این اساس جزئیات نرخ 11 گروه کالایی و 41 قلم کالا منتشر شد.

1 و 2 - لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 0.2 درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 0.1 درصد افزایش داشت و شانه ای 85000 الی 11000 ریال فروش می رفت.

3و 4 - برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه دو معادل 0.1 درصد کاهش یافت و بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود.

5و 6 - میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و هندوانه عرضه نمی شد و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای همه اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 18.3 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت بادنجان معادل 5.2 درصد و پیاز 0.7 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 6.2 درصد کاهش یافت.

7 و 8 - گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت معادل 0.1 درصد، گوشت گاو و گوساله 1.7 درصد و گوشت مرغ 0.5 درصد افزایش داشت.

9 ، 10 و 11- قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای چای خارجی معادل 0.5 درصد افزایش یافت و قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات نرخ ها در یکسال

بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت مواد خوراکی گروه لبنیات در هفته مشابه سال قبل 21.3 درصد، تخم مرغ 23.7 درصد، برنج، 32.4 درصد، گروه حبوب 16.7 درصد،میوه های تازه 27.7 درصد،سبزی های تازه 50.1 درصد، گوشت قرمز 13.9 درصد، گوشت مرغ 7.9 درصد، قند و شکر 30.3 درصد روغن نباتی 29.8 درصد افزایش و تنها نرخ چای با کاهش 0.2 درصدی همراه بوده است.

تغییرات قیمت ها در یکماه اخیر

گزارش بانک مرکزی حاکی است؛ قیمت موادخوراکی گروه لبنیات در هفته مشابه ماه قبل 0.2 درصد، تخم مرغ 0.7 درصد، میوه های تازه 7.5 درصد، گوشت قرمز 1.7 درصد، چای 0.5 درصد افزایش و قیمت روغن نباتی افزایشی نداشته است، اما قیمت گروه برنج 0.4 درصد، حبوب 4.4 درصد، سبزی های تازه 1.1 درصد،گوشت مرغ 0.2 درصد و قند و شکر 0.1 درصد کاهش یافته است.