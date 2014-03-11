دیدار اشتون با فعالان فتنه برخلاف عرف دیپلماتیک بود/ مسئولان وزارت خارجه پاسخگو باشند

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: متأسفانه خانم اشتون با انجام این دیدار نشان داد که با چه اهدافی به ایران سفر کرده است که این امر باعث نارضایتی علما و برخی مسئولان شد.

وی ادامه داد: اگر چه گفته می شود که سفارت یکی از کشورهای اروپایی زمینه دیدار اشتون با یکی از فعالان فتنه را فراهم کرده است اما از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انتظار بیشتری می رفت زیرا معمولا دیدارهای هیئت های خارجی با هماهنگی مسئولان انجام می گیرد.

محمودی اضافه کرد: در این زمینه باید وزارت خارجه ایران و مسئولان مربوطه پاسخگو باشند که آیا این دیدار با هماهنگی آنان صورت گرفته یا خیر که در هر دو صورت این مسئله باعث ناراحتی مردم و علما شده است.

امام جمعه موقت ورامین عنوان کرد: دشمنان هیچگاه سر سازگاری با ایران ندارند و اکنون که می بینند در مسئله هسته ای امکان رسیدن به اهداف خود را ندارند، با سفر اشتون موضوع حقوق بشر را در دستور کار خود قرار دادند.

این مسئول بیان داشت: مهم‌ترین هدف انقلاب اسلامی حاکمیت دین و ارزش‌های اخلاقی در جامعه بوده است، هدفی که موجب می‌شد خود مردم حق تعیین سرنوشت خود داشته باشند که در قبال این هدف از نفوذ و تأثیرپذیری ستمگران رهایی می‌یابند و امروز در شرایط بسیار مناسبی در جهان بین‌الملل قرار داریم و علی‌رغم تلاش دشمنان در طول پس از انقلاب برای سرکوب کردن این انقلاب امروز انقلاب در دورترین نقاط جهان نفوذ کرده و بالنده‌تر از قبل در حال گسترش است.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران توانست با کسب دستاوردهای عظیم ملی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی تحول شگرف بین‌المللی و منطقه‌ای پدید‌ آورد و با رسوخ در اعماق قلب مسلمانان محروم و مستضعف جهان، ام‌القری ایران را در جهان اسلام تثبیت کند.

وی مهمترین دلیل دشمنی دنیای استکبار با ایران را ترس از بیداری ملتها و احیا اسلام دانست وافزود: امروز اسلام عنوان یک تفکر بنیادین برای رهایی ملت ها از زیر یوغ استکبار و استبداد مطرح است و پس از انقلاب اسلامی ایران توجه به دین در دنیا بیشتر شد به صورتی که هم اکنون گرایش و تمایل مردم جهان به اسلام دارای رشد چشمگیری است.

محمودی گفت: باید توجه داشت که تقابل حق و باطل فقط به زمان ائمه معصومین خلاصه نمی شود بلکه امروز ابوجهل های زمان در دنیا به غارتگری و ظلم به ملت ها مشغول هستند و جمهوری اسلامی ایران با الهام از مکتب حیات بخش عاشورا به عنوان پرچمدار اسلام ناب محمدی، در صراط مستقیم حرکت می کند.

وی تأکید کرد: دشمن تلاش دارد تا این نظام را سرنگون کند و در این راه توطئه های بسیاری را طراحی و اجرایی کردند، اما به برکت اهل بیت و پشتیبانی مردم، این نقشه ها ناکام ماند و آن خدایی که ابراهیم را در آتش نمرود حفظ کرد، امروز ایران اسلامی را در مقابل توطئه های دشمن محفوظ داشته است.

محمودی گفت: امروز به برکت رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری و به پشتوانه مردم غیور و دلیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با قدرت و اقتدار در حال حرکت به سوی تعالی و پیشرفت است و برای صیانت از دستاوردهای نظام اسلامی باید با وفاق و اتحاد حرکت کنیم و اجازه ندهیم دشمن به صف عشق و ارادت ما ضربه ای وارد کرده و یا بخواهد آن را کمرنگ جلوه دهد.