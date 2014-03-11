توقیف کشتی ایرانی حامل سلاح یاوه گویی است/ واکنش دریاردار سیاری به ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه دومین همایش نقش دنیای اسلام در هندسه جهانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حضور ناوگان نیروی دریایی ایران در نزدیکی مرزهای آمریکا به قصد آرایش نظامی بود یا نه گفت: در بین آبهای دنیا 80درصد آبهای آن آزاد است و اختصاصی به کشوری خاص ندارد و این آبها در اقیانوس های هند، آرام و همه اقیانوس ها و همانطور که آنها در منطقه ما حضور دارند ما هم حق داریم برابر قوانین بین المللی هرجایی که آب آزاد باشد حضور یابیم.

وی ادامه داد: این ممکن است در نزدیکی هر کشوی باشد و منعی از نظر قوانین بین المللی وجود ندارد، لذا این آرایش نظامی محسوب نمی شود و بلکه حضور در عرصه ها و صحنه ها و آبهای بین المللی است اما نمی‌دانم چرا بعضی ها اظهار نظر این چنینی انجام می دهند.

دریادار سیاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رژیم صهیونیتسی مدعی شده کشتی ایرانی حامل سلاح را توقیف کرده گفت: از این موضوع خبر ندارم در ضمن چنین چیزی وجود ندارد البته کاملا مشخص و معلوم است بخاطر بالا بردن ایران هراسی معمولا این کارها را انجام می دهند و معمولا عقل سالم می فهمد که این مساله شبیه یک یاوه گویی است.

دریادار سیاری در ادامه درباره برنامه های نیروی دریایی در سال آتی گفت: ما در سال آتی برنامه های بسیار خوبی را تدوین کرده ایم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آمریکایی ها یک کشتی ایرانی را از دست دزدان دریایی نجات داده اند گفت: چنین چیزی نبوده و ما در آبهای بین المللی 24 تا 25فروند کشتی کشورهای دیگر را نجات دادیم و این جزو قانون دریاهاست و اگر هر کشتی در هر جایی که به کمک نیاز داشته باشند به کمک می کنند اما این اتفاق رخ نداده است