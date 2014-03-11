سریعترین حرکت را در مسیر وحدت حوزه و دانشگاه انجام می دهیم/ رسانه ها مانع تعامل حوزه و دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز در پنجاه‌وسومین نشست معاونین دانشجوی دانشگاه های سراسر کشور به پیوند حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم تعالی دانشگاه مستلزم پیوند علمای دینی است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم پیوند حوزه و دانشگاه به نفع دانشگاه و جامعه است و اگر این پیوند نباشد دانشگاه ضرر خواهد کرد و همچنین حوزه نیز ضرر خواهد کرد و جامعه وقتی از این دو کانون علمی و فرهنگی محروم می شود، ضرر خواهد کرد.

هاشمی افزود: ما معتقد به تبلیغات ژورنالیستی در خصوص این مسائل نیستیم و به این قضایا به صورت راهبردهای سیاسی نگاه نمی کنیم. البته بعید نیست کسانی این رویکرد را داشته باشند. سیاست پیشگانی که با برخوردهای شعاری باعث تفکیک این دو حوزه می شوند متاسفم که برخی با شعار دینی و دفاع از ارزش ها به این مساله دامن می زنند.

معاون فرهنگی وزیر علوم تصریح کرد: در این دوره در وزارت علوم ما می توانیم سریع ترین حرکت و پرسرعت ترین حرکت را در راستای وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشیم و نیاز داریم با جامعه علمای دینی تعامل داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در برابر سیاست پیشگانی که بخواهند مانع این پیوند شوند، تسلیم نمی شویم و تبلیغات ژورنالیستی که در ظاهر این قضایا صورت می گیرد را دیده و از کنار آن رد می شویم.

هاشمی ادامه داد: سیاست اصولی ما این است که در ارتقاء فرهنگی به سمت وحدت حوزه و دانشگاه حرکت کنیم و نگاه اعتقادی ما بر تعامل مستمر با حوزه علمیه است. ما به معنای واقعی کلمه اعتقاد قلبی به وحدت حوزه و دانشگاه داریم. برخی می گویند که باید از کلمه اتحاد یا پیوند برای حوزه و دانشگاه استفاده شود، ولی ما معتقد به وحدت حوزه و دانشگاه هستیم.

معاون فرهنگی وزیر علوم از رسانه ها گلایه کرد و گفت: رسانه ها خواسته یا ناخواسته مانع این تعامل سازنده می شوند و من توقع دارم از رسانه های پرتلاش که با بالابردن سطح علمی به ایفای نقش شایسته خود بپردازند.

وی در ادامه افزود: من از کسانی که مدعی دلسوزی و شفقت هستند توقع دارم مسائل کلان نظام را فدای مسائل جناحی و دغدغه های کوتاه مدت نکنند.

هاشمی به دیدار وزیر علوم با علمای قم اشاره کرد و گفت: من سپاسگزارم از علما که با آغوش باز و نگاهی بلند از ما استقبال کرده و به ما محبت داشتند و ما از ارشاد آنها استفاده می کنیم البته وزارت علوم وظایفی دارد که آنها را انجام می دهد، ولی در کنار آن به ارشادات و راهنمایی علما نیز نیاز دارد که این بزرگان سرمایه های ما هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: برخی افراد سطحی نگر یا بخشی از افراد با برخورد سطحی نمی توانند عمق این تعاملات را درک کنند یا سیاست پیشگانی با اتکاء به منافع خورد و کوتاه مدت سعی دارند موجبات تخریب این تعاملات را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: وحدت حوزه و دانشگاه یک راهبرد کلان انقلاب اسلامی است و تعاملات با علما باید ادامه یابد.

هاشمی در ادامه در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: حوزه دانشجویی و فرهنگی هر دو دغدغه اصلیشان دانشجو است و وقتی مخاطب و هدف یکی باشد نمی توان بدون هماهنگی حرکت کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: ما نباید به هیچ وجه اجازه دهیم که فعالیت در حوزه فرهنگی و دانشجویی، تفاوت مخربی ایجاد کند.