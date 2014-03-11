علیرضا کلانتری در گفتگو با مهر اظهار داشت: بزرگ ترین سالن ورزشی و استاندارد جنوب شرق کشور که در بندر چابهار در حال احداث است عملیات اجرایی آن تا کنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه این سالن ورزشی تا مهرماه سال آینده در این بندر به بهره برداری می رسد گفت: با افتتاح و راه‌اندازی این سالن ورزشی امکان میزبانی بسیاری از رقابت‌ها در سطح استان و کشور فراهم خواهد شد.

وی هدف از احداث این سالن ورزشی را توسعه فضاهای تفریحی و ورزشی برای جذب استعدادها و غنی سازی اوقات نوجوان و جوانان عنوان کرد و افزود: این سالن ورزشی در دو طبقه و با ظرفیت گنجایش بیش از 2 هزار نفر در حال احداث است.

کلانتری ادامه داد: این مجموعه ورزشی با 5 هزار و 660 متر مربع زیربنا در 2 طبقه با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال تا کنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی گفت: در طبقه زیرین این مجموعه ورزشی کافی شاپ، سالن بدنسازی، بیلیارد و امکانات لازم به منظور ورزش های رزمی تعبیه شده است و در طبقه فوقانی نیز امکان انجام ورزش های فوتسال، هندبال و بسکتبال فراهم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این سالن ورزشی با دارا بودن امکانات و فضاهای استاندارد قابلیت انجام رقابت های ملی را دارد ادامه داد: با افتتاح و راه اندازی این سالن ورزشی به نیاز های جوانان و ورزشکاران این منطقه پاسخ مناسبی داده خواهد شد.

کلانتری با بیان اینکه میدان چمن مصنوعی فوتبال و پیست دو میدانی چابهار نیز با قابلیت گنجایش 15 هزار نفر که از سال گذشته عملیات اجرایی آن آغاز شده است در حال حاضر 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اعتبار اولیه این پروژه را 3 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای تکمیل این طرح بیش از 7 میلیارد تومان دیگر نیاز است.