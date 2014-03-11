به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عبداللهی پیش از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی منابع طبیعی و رسانه ها در مرکز صدا و سیما استان با اشاره بر اینکه 75 هزار هکتار از عرصه های ملی به بخش کشاورزی واگذار شده است، اظهار داشت: 270 هکتار از مراتع استان به طرح مرتع داری واگذار شده است.

وی با بیان اینکه 251 هکتار عرصه مرتع داری و 94 درصد از مراتع و جنگ های استان ممیزی شده است، بیان داشت: 17 هزار هکتار پروانه چرای مرتع داری واگذار شده است.

عبداللهی با بیان اینکه هر سال در استان 300 هزار اصله نهال تولید می شود، اذعان داشت: از هشت هزار گونه گیاهی در کشور یک هزار و 300 گونه در این استان در لیست فلور شناسایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال بختیاری تاکید کرد: 95 درصد عرصه های ملی استان به نام دولت جمهوری اسلامی سند مالکیت صادر شده است.

خسرو عبداللهی با اشاره بر اینکه 70 هزار هکتار از عرصه های مستعد سرمایه گذاری در این استان شناسایی شده است، بیان داشت: دفتر توسعه و تسهیل سرمایه گذاری زمین های مستعد ملی و حفاظت مناطق در استان وجود دارد که زمین های مستعد برای سرمایه گذاری شناسایی می کند.



وی با اشاره بر اینکه حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی در استان نیاز به فرهنگ سازی دارد، عنوان کرد: رسانه های نقش بسیار موثری در راستای ایجاد فرهنگ نهادینه مراقبت از منابع طبیعی را در جامعه بر عهده دارند.

عبداللهی با بیان اینکه فرهنگ محافظت از منابع طبیعی باید به یک معارف طبیعی در جامعه تبدیل شود، تصریح کرد: چراکه منابع طبیعی سرمایه زیر بنای در جامعه برای توسعه و پیشرفت است.

نبود سند آمایش مهم ترین چالش در استان است

رئیس محیط زیست استان چهار محال و بختیاری گفت: مهم ترین چالش در استان در راستای حفظ منابع طبیعی و .... نبود سند آمایش در استان است.

سعید یوسف پور با بیان اینکه نگهداری آب و آب خوان داری نیاز به حمایت دارد ، عنوان کرد: در راستای نگهداری آب و حفظ اکو سیستم طبیعی باید حق آبه به مردم اختصاص داده شود.

وی با اشاره بر اینکه رسانه ها و مطبوعات در استان علاوه بر مد نظر گرفتن جنبه های خبری باید موضعات تحقیقاتی و پژوهشی در راستای حفاظت از منابع طبیعی را مد نظر داشته باشند و نقد کارشاناسانه و دققیق گره گشا را در رسانه های خود مطرح کنند، بیان داشت: برای نقد های باید به دنبال درمان نیز باشیم.

وی با بیان اینکه مدیران باید شفاف سازی را درجامعه انجام دهند، عنوان کرد: در استان و در جامعه کمبود ها و چالش مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.