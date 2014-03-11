نقش هنرمندان در انقلاب اسلامی بی بدیل است/ هنرمندان ورامینی پتانسیل بالایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران مراسم اختتامیه هنرهای نمایشی جنوب شرق استان تهران و تجلیل از گروه های نمایشی برتر در سالن فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد.
جعفر کاظمی در این مراسم با اشاره به استقبال مردم ورامین از هنرهای نمایشی اظهار داشت: حضور مردم و استقبال خوب شهروندان از نمایش های تئاتر باعث تقویت کسانی که در این عرصه ورود پیدا کرده اند، شده است که لازم است حضور مردم در این برنامه ها تقویت شود.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین افزود: امروز هنرمندان ورامینی دارای ظرفیت ها و پتانسیل بسیار بالایی هستند و در صورت حمایت مسئولان و با تجمیع این هنرمندان، میتوان گامهای ارزشمندی در عرصه تبلیغ دین با ابزار هنر انجام داد و شاهد دستآوردهای خوبی نیز در این عرصه شد.
وی ادامه داد: این جشنواره فرصتی است که هنرمندان جوان و گمنام آثار خود را به نمایش بگذارند و با توجه به اینکه این جوانان در عموما از بطن مردم و از لایه های درونی جامعه هستند، این جشنواره می تواند فرصتی برای ورود به دنیای حرفه ای فیلم سازی باشد.
این مسئول اضافه کرد: هنر نمایش از والاترین و تأثیرگذارترین هنرهای بشری است که می تواند با نگاه ظریف به کرامات انسانی و با تکیه بر ارزش های اسلامی ، تکامل و اعتلای انسان را باعث شود.
وی تأکید کرد: طرح مفاهیم اصلی شیعی مثل شهادتطلبی و ولایت و طرح مفاهیم جدیدی مثل وطندوستی که بن مایه انقلاب اسلامی را همراه با خود دارند و از وطندوستی آمیخته با امام و امت و شهادت سخن میگویند، از دیگر ویژگیهای هنر نمایش است.
این فعال فرهنگی گفت: نمایش بخش مهمی از بنای فرهنگ دینی ماست که بسیاری از این مفاهیم از این کانال به ما رسیده و این هنر انقلاب نه تنها نماینده حرف امروز ما ایرانیهاست بلکه مخاطبان دیگری هم در سایر نقاط جهان دارد.
وی ادامه داد: نمایش یکی از جدیترین هنری است که در طی این سالها همواره توانسته نسبت خود را با انقلاب حفظ کند و چنانکه ما میبینیم در نسل هنرمندان جوان امروز شاعران جدی و استعدادهای برجستهای وجود دارند که میتوانند نسل بزرگان هنرمند را ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با احیای فرهنگ، تفکر و هویت دینی، شخصیت مردم به ویژه نسل جدید و حضور فعال آنان را در صحنههای مختلف اجتماعی، تثبیت و تضمین کرده است، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه عطفی برای احیای هویت دینی و نفی هرگونه خودباختگی بود.
کاظمی با اشاره به نقش هنرمندان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: هنرمندان متعهد در قبل از پيروزي انقلاب با هنر خود شور و نشاط و هيجان را در سينه جوانان اين مرز و بوم به وجود ميآوردند و با نكوهش ظلم و مدح آزادي، تنور انقلاب را داغ ميكردند و در زمان جنگ نیز هنرمندان با حضور در جبهههای جنگ تحميلي و اجراي برنامههاي هنری در مناطق دفاع مقدس نقس مهمي را در حراست و حفاظت از مرزهاي انقلاب اسلامي ايفا كردند.
وی متذکر شد: شهیدانی مانند مختار سالمی ، محمد جواد نکویی فر و غلامرضا مهماننوار هم در صحنه نمایش و هم در محضر خداوند متعال بهترین نقش ها را برگزیدند و با ایفای بهترین نقش ها در جبهه های نبرد حق علیه باطل عزت و اقتدار را به ایران اسلامی ارزانی داشتند.
در این جشنواره 22 اثر به مرحله نهایی جشنواره راه یافت که طی 10 روز این آثار در سالن های مختلف شهرستان ورامین به روی صحنه رفت.
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