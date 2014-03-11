به گزارش خبرنگار مهر ارشاد استعدادی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه همدان اظهار داشت: اقوایل سال 92 سند چشم اندازی در اختیار ادارات شهرستانی قرار گرفت که در این زمینه اداره کتابخانه های عمومی تویسرکان در اکثر شاخص ها موفق بوده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان افزود: در حال حاضر ۸۵۱ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان همدان قرار دارد که به ازای هر نفر نیم جلد است و باید تا برنامه پنجم به یک جلد برای هر فرد برسد و در افق ۱۴۰۴ به چهار جلد ارتقا یابد.

وی افزود: در حدود ۶۵ هزار نفر در کتابخانه‌های عمومی استان همدان عضو هستند که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۸۷ هزار و ۱۹۳ نفر برسد و در نهایت در افق ۱۴۰۴ ، ۳۵ درصد جمعیت را شامل شود

اجرای طرح "کتاب من" در کتابخانه های استان

استعدادی بیان کرد: طرح “کتاب من” یکی از برنامه‌های خوب و پویای این نهاد است که در سال جاری در تویسرکان از ۶ هزار و ۶۰۰ درخواست کتاب به سه هزار و ۷۵۵ درخواست پاسخ داده شده است.

وی با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در تمامی نقاط استان گفت: در شهرستان تویسرکان کتابخانه روستایی وجود ندارد و باید تلاش را برای احداث کتابخانه روستایی بیشتر کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان ادامه داد: یکی از برکات راه اندازی کتابخانه‌های روستایی، اشتغال یکی از جوانان‌‌ همان روستا است که تا کنون ۱۲ کتابدار از اهالی تحصیل کرده روستا مشغول به خدمت شده اند.

استعدادی عنوان کرد: استقبال خوب مردم فرهنگ دوست استان همدان از طرح ایستگاه مطالعه بسیار چشمگیر و بی‌نظیر بوده است.

وی افزود: اجرای طرح ایستگاه مطالعه یکی از خدمات نوین کتابخانه‌های عمومی است که هدف آن در دسترس بودن کتاب برای عموم مردم است به شکلی که حتی افرادی که توانایی و زمان لازم برای مراجعه به کتابخانه‌های عمومی را ندارند بتوانند در اماکن عمومی که مقداری از زمان خود را باید صرف کنند به راحتی به کتاب دسترسی داشته باشند و زمان خود را با مطالعه بگذرانند.