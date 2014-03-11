به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که پیش از ظهر سه شنبه با حضور مسئولان استانی و دست اندرکاران حوزه علم، فناوری و صنعت برگزار شد، رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر با بیش از 240 طرح از 18 استان کشور در حوزه های مختلف امروز بطور رسمی آغاز بکار می کند.

مجید متقی طلب افزود: این جشنواره همانند سالهای گذشته در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار خواهد شد.

وی همچنین پژوهش را سنگ زير بناي توسعه يک جامعه دانست و اظهارداشت: نهادینه سازی فرهنگ پژوهش در بین جوانان بهترین راهکار برای توسعه همه جانبه کشور است.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش علمی در مدارس و دانشگاه نقش مهمی در کشف استعدادهای ناشناخته علمی و ایجاد انگیزه برای تولید علم در میان نسل جوان دارد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در مدارس و دانشگاه ها اظهارداشت: توسعه و پیشرفت کشور در زمینه های مختلف بستگی به نوع نگرش دانشگاه ها به فرهنگ پژوهش دارد.

متقی طلب تشویق جوانان به روحیه پژوهش محوری، برگزاری بازدید از مراکز مختلف علمی و آشنا کردن آنان با نوآوری در رشته های مختلف را از راهکارهای ترویج فرهنگ پژوهش در مراکز علمی ذکر کرد.

وی یادآورشد: توسعه پایدار در هر عرصه ای و داشتن کشوری مستقل و به دور از هر نوع وابستگی تنها در سایه تولید علم که حاصل پژوهش است امکان پذیر است.