آماده باش 65 پايگاه اورژانس جاده اي و شهري در آذربايجان غربي

محمد رضا فروتني در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ از آماده باش بودن 65 پايگاه اورژانس جاده اي و شهري در سطح استان در طول ايان تعطيلات نوروز سال آينده خبر داد و افزود: از اين تعداد 37 پايگاه جاده اي و 28 پايگاه شهري از 26 اسفندماه سالجاري تا 16 فروردين 93 خدمات درماني به آسيب ديدگان حوادث و سوانح جاده اي ارائه مي كنند.

وي با بيان اينكه بيش از 400 تكنسين با 100 آمبولانس و 2 دستگاه اتوبوس آمبولانس در اروميه و پيرانشهر در قالب طرح امداد نوروزي در اين پايگاهها مسقر مي شوند،‌ اظهار داشت: همچنين بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده 25 درصد ظرفيت درماني بخش خصوصي نيز در طول اين ايام فعال خواهند بود.

رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی با اعلام اينكه آمبولانسهاي اورژانس همه روزه از ساعت 8 صبح تا 1 ظهر و 16 بعد از ظهر تا 8 شب در پايگاههاي جاده اي 37 گانه و كنار جاده ها مستقر مي شوند،‌ عنوان كرد: روزانه 130 ماموريت اورژانس در روزهاي مختلف سال انجام مي شود كه از اين تعداد 20 درصد مربوط به حوادث ترافيكي است.

فروتني با اشاره به افزايش حجم تردد از محورهاي مواصلاتي آذربايجان غربي و به تبع آن افزايش حوادث ترافيكي در جاده ها و شهرها،‌ ادامه داد: امسال تا اول اسفندماه جاري 38 هزار و 713 ماموريت انجام شده كه از اين ميزان حدود 21 درصد مربوط به سوانح و حوادث تصادفات رانندگي در شهر و جاده ها بود.