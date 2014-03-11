عذرخواهی معاون فرهنگی وزیر ارشاد از همکارانش

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز سه شنبه 20 اسفند در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل سابق و جدید موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با اشاره به اینکه این موسسه علی‌رغم تاسیس برپایه نگاه‌های بلند با مشکلات فراوان ساختاری و مالی در سال‌های اخیر روبرو بوده است، اظهار کرد: در مدت پنج ماهی که بنده در معاونت فرهنگی حضور دارم شاهد تلاش آقای عظیمی و دوستانشان در موسسه بوده‌‌ام که این مساله به ویژه در تراکم برپایی نمایشگاه‌های کتاب استانی در ماه‌های اخیر بیشتر خودش را نشان داد. هرچند که امیدوارم برنامه‌ریزی برای سال آینده به شکلی باشد که این تراکم به ویژه در ماه‌های پایانی سال رخ ندهد.

وی افزود: از زمانی که من وارد فضای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد شدم، سعی کردم در بخش‌های مختلف زیر مجموعه معاونت اکتشافاتی انجام دهم و شناختی نسبت به آنها پیدا کنم. اما نقاط مبهمی در مورد این موسسه پیش روی ما بود. به ویژه اینکه ساختار مبهم این موسسه به چه شکلی است و آیا به معاونت فرهنگی ارتباط پیدا می‌کند یا خیر و به واسطه همین دست ابهامات بود که نتوانیم مشخص کنیم حوزه برنامه‌ریزی و نظارت ما بر موسسه تا کجاست.به همین خاطر از همه همکاران موسسه نیز عذر می‌خواهم که تاکنون خدمت آنها حاضر نشده بودم.

صالحی ادامه داد: باید مشخص می‌شد ارتباط ما با موسسه مانند ارتباط ما با خانه کتاب و یا بنیاد ادبیات داستانی است و یا ارتباط با موسسه‌ای که ما با آن قراردادهایی داریم که باید اجرا شود. همه دوستان می‌دانند که من بیشتر از هر چیز به دنبال شفافیت هستم و باور دارم که مسئولیم و شرعا باید پاسخگوی رفتارها و تصمیماتمان باشیم.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به استعلام خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد مدیریت این موسسه گفت: من به سهم خودم از آقای جنتی متشکرم که تحلیلی ارائه داد که راهگشا بود. آقای وزیر عنوان کردند که اگر موسسه بخواهد به شخص وزیر مرتبط باشد به جایی نمی‌رسد و به ساختار آن لطمه وارد می‌شود. شاید خیلی‌ها فکر کنند ارتباط با راس مدیریتی مجموعه بهتر است اما به دلیل گرفتاری‌های فراوان کاری وزیر ارشاد این ارتباط حرکت فرهنگ و تصمیم‌گیری در مورد فعالیت‌های موسسه را با کندی همراه می‌کرد.

صالحی ادامه داد: آقای جنتی به این نتیجه رسیدند که موسسه به دلیل نزدیکی ساختار فعالیتش به معاونت فرهنگی باید تحت نظر این معاونت قرار بگیرد و این تعیین تکلیف منجر به مشخص شدن ساختار این موسسه شد.

وی با تصریح بر اینکه در حیطه شرح وظایف باید کارکرد این موسسه را گسترده تر از موضوع کتاب دید گفت: نمایشگاه‌ها و برگزاری آنها امروزه به یک صنعت فرهنگی مبدل شده‌اند و برپایی آنها نگاهی حرفه‌ای تر می‌طلبد. اما متاسفم که ما در سال‌های قبل حتی فلسفه وجودی تاسیس موسسه را از آن دریغ کرده بودیم.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: من موقعیت امروز را یک نقطه عطف در تاریخ فعالیت موسسه می‌دانم و حس می‌کنم تازه در حد و اندازه نامش توانایی فعالیت پیدا کرده است. این آرایش تازه قابل مقایسه با گذشته نیست و طبیعی است که با این تغییر ساختاری امروز به نیروهای تازه‌نفس‌تری هم برای مدیریت این موسسه نیاز داشته باشیم.

صالحی در ادامه توجه به نگاه خصوصی سازی در عرصه فرهنگ و حرکت به سمت واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی را در کنار ارتقاء کمی و کیفی حرکت‌های نمایشگاهی و سرعت بخشیدن به آنها را از رویکردهای تازه موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی نامید و گفت: این موسسه باید خانه ناشران باشد و نه رقیب آنها. وزارت ارشاد هم نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند بلکه باید کاری کند تا بخش خصوصی آن را خانه خود بداند.

وی در پایان خواستار توجه به حلقه مفقوده توزیع در فعالیت‌های موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی شد و گفت: این موسسه در ادامه راه باید به شیوه‌ای فعالیت کند تا سایر مجموعه‌های دولتی آن را به عنوان یک برند از کار حرفه‌ای بشناسند.