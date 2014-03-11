دعوت کاراته کای ایلامی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میثم قربانی کاراته کای شایسته ایلامی در وزن منهای 76 کیلوگرم به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شد.

وی بیان داشت: اردوی تیم ملی کاراته جوانان کشورمان پس از تعطیلات نوروز برگزار می شود.

این مسئول افزود: محمد حسین کریمی تیرانداز ارزنده استان به مسابقات آسیایی کویت اعزام شد.

وی گفت: مسابقات قهرمانی تیراندازی آسیا در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش بانوان و آقایان برگزار می شود.

وی بیان داشت: محمدحسین کریمی دو مدال طلا و دو مدال نقره مسابقات آسیایی را در کارنامه خودش دارد.



فتاحی عنوان کرد: تیم فوتبال پالایش گاز ایلام توانست با نتیجه چهار بر یک تیم نگار دژ شیراز را در هم بکوبد.

وی گفت: تیم ایلام با کسب سه امتیاز این بازی و پس از 22 هفته حضور در رقابت های لیگ برتر کشور در بین 12 تیم حاضر در مسابقات در جایگاه ششم جدول مسابقات جای گرفت.

وی گفت: تیم بانوان پالایش گاز ایلام 23 اسفندماه برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات جام حذفی کشور به دیدار تیم ملوان بندرانزلی می رود.