حفاظت از باغها و اراضی کشاورزی ری/ شهرری بستر لازم برای تحقق شهرسازی ایرانی و اسلامی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری صبح امروز در حاشیه دیدار مردمی با شهروندان منطقه 20 به اهتمام بیش از پیش شورا برعدم تغییر کاربری باغ ها و اراضی کشاورزی بر اساس منویات مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: کارگروه ویژه ای در شورای شهر تهران شکل گرفته که با پایش تمامی پروانه ها و عدم خلاف های صادر شده از دست اندازی احتمالی به باغ ها و اراضی کشاورزی شهر تهران و به ویژه شهرری جلوگیری می شود.



این مسئول بر لزوم حفظ باغات و اراضی کشاورزی شهرری در جهت توسعه گردشگری این منطقه اشاره کرد و افزود: بسترسازی لازم برای جذب سرمایه گذاران به منظور احداث مراکز چند منظوره، افزایش سرانه های خدماتی و رفاهی و در نهایت تسریع فرآیند توسعه گردشگری از الزامات مدیریت شهری منطقه 20 است که با توجه به ظرفیت مطلوب این شهر باید انجام دهد.



وی با اشاره به اینکه کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران و ارتقاء جایگاه مناطق جنوبی از دغدغه های شورای شهر نیز هست، اضافه کرد: تداوم نگاه ویژه به منطقه 20 در تدوین برنامه پنج ساله دوم و افزایش اعتبارات سال 93 برآیندی از توجه ویژه شورای شهر تهران به این منطقه جنوبی است که با اجرایی شدن آن شاهد تحولات عظیم فرهنگی، خدماتی و اجتماعی در این منطقه خواهیم بود.



سالاری ادامه داد: قدمت و تمدن کهن شهرری بستر خوبی برای تحقق شهرسازی ایرانی و اسلامی ایجاد کرده که مدیریت شهری ملزم به رعایت آن در نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) شده است.



رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در پایان اشاره کرد: تملک و بازگشایی معابر میانی در بافت های فرسوده از موارد اولویت داری است که در فرآیند نوسازی بافت های فرسوده دیده شده و شهرداری ها ملزم به اجرای آن هستند.



