وقوع سالانه 560 میلیون بزه معتادان/ ثبت یک طلاق به ازای 3.5 ازدواج در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی روز سه شنبه در اختتامیه جشنوراه رسانه، نظم و امنیت عمومی اظهارداشت: خوشبختانه توانستیم از پلیس خشن با استفاده از قدرت رسانه ها و اقدامات نرم به پلیس هوشمند برسیم، پلیس مطلوب پلیس قانون مدار، مردم دار، اخلاق مدار و پویا است و از عنصر خلاقیت استفاده می کند.

وی ادامه داد: به جز برخورد با عده ای هنجار شکن، پلیس سعی می کند با مردم با رفعت برخورد کند

به گفته منتظرالمهدی، مهمتر از امنیت، احساس امنیت در جامعه است خوشبختانه امروز منزلت اجتماعی پلیس به بیش از 50 درصد رسیده و پلیس سومین شغل برتر کشور است. در حال تلاش هستیم تا منزلت اجتماعی پلیس بالا رود ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنها در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد چرا که بدون همکاری مردم نمی توانیم طرحها را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: احساس امنیت با دو مؤلفه مواد مخدر و سرقت کاهش پیدا می کند چرا باید همه چیز روی دوش پلیس باشد در وقوع یک سرقت، سرعت، فرصت و سهولت سه مؤلفه اثرگذار است که تنها سرعت از سوی فرد سارق بوده و دو مؤلفه دیگر از سوی سایر دستگاهها برای سرقت فراهم می شود رویکرد پلیس در بخش پیشگیرانه درمانگر است.

به گفته منتظر المهدی، اگر بحث سرقت برچیده شود منزله اجتماعی پلیس 20 درصد افزایش می یابد سرقت یک پدیده اجتماعی است که باید با آن اجتماعی برخورد کنیم.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اعلام اینکه بحث مواد مخدر از 5 هزار سال قبل از میلاد مسیح مطرح بود افزود: کشور ما یک و نیم میلیون نفر معتاد دارد که هر معتاد در سال 375 بزه اجتماعی انجام می دهد در سال 560 میلیون بزه اجتماعی توسط معتادان انجام می شود. سهم پلیس در رفع این آسیبها و آسیبهای مواد مخدر کم است.

وی با بیان اینکه علل بیشترین بزه در سطح کلان احساس تبعیض است تأکید کرد: افرادی که احساس تبعیض کنند به انجام بزه اجتماعی روی می آورند آنچه باعث ایجاد بزه می شود فقر مطلق نیست و این موضوع تبعیض است که این امر به علت بی هنجاری های محیط سکونت، عدم آگاهی و دربرخی مواقع حضور کم پلیس است.

منتظرالمهدی ادامه داد: عدم آگاهی باعث شده است در برخی آرایشگاههای زنانه موادمخدر صنعتی برای لاغری یا در میان دانشجویان برای افزایش فرصت مطالعه مطرح شود.

به گفته وی، برخی خانواده ها معتاد پرور هستند که این موضوع در مجامع اموزشی و دوستان نیز وجود دارد، پلیس در دو مقوله آموزش همگانی و مشاوره و مددکاری اجتماعی ورود پیدا کرده و این موضوعات را در دستور کار قرار داده است.

منتظر المهدی افزود: حق مردم است که مدیریت دانش و مهارت زندگی را فرا بگیرند به همین دلیل سال آینده بسته های آموزشی را با رویکرد درمانی آماده و در میان مردم توزیع می کنیم.

وی با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره پلیس گفت: 40 مرکز مشاوره در کشور فعال بوده و در 600 کلانتری کشور دایره مشاوره و مددکاری داریم در 11 ماهه امسال 70 درصد 300 هزار پرونده ارجاعی به این دوایر از چرخه قضایی و انتظامی خارج و منجر به مصالحه شد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اعلام اینکه از هر سه و نیم ازدواج در تهران یکی منجر به طلاق می شود، تصریح کرد: به دلیل اینکه مهارتهای اولیه را بلد نیستیم آمار طلاق بسیار بالاست باید کاری کنیم که مهارتهای اولیه را تمام خانواده های ایرانی فرا گیرند.

وی با اشاره به اینکه پلیس با شادی مردم در چهارشنبه آخر سال مخالف نیست، افزود: رویکرد ما اجتماعی است که خوشبختانه در سالهای گذشته منجر به کاهش آسیبها و حوادث مراسم چهارشنبه سوری است این موضوع ناشی از افزایش سطح آکاهی مردم و همراهی و همدلی با پلیس است.