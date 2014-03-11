محمدرضا خاکی که سه سال پیش نمایش «تراس» را در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه برده بود، درباره وضعیت فعالیت جدید خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: حدود 2 سال پیش با آقای سیدصادق موسوی رئیس وقت تئاتر شهر مکاتبه کردم و 2 نمایشنامه «مفیستو برای همیشه» و «فهرست» را که از ترجمه‌های خودم هستند و چاپ نیز شده اند، برای اجرا در تئاتر شهر پیشنهاد دادم. در نهایت با آقای موسوی توافق کردیم که قبل یا بعد از برگزاری سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نمایش «مفیستو برای همیشه» را در مجموعه تئاترشهر به صحنه ببرم اما با توجه به برنامه های آن زمان تئاتر شهر آقای موسوی پیشنهاد کرد که این نمایش در تالار وحدت اجرا شود، به همین منظور با آقای آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی صحبت کرد و آقای آشنا هم این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد که این نمایش در تالار وحدت اجرا شود.

وی درباره سالن مناسب برای اجرای نمایش «مفیستو برای همیشه» توضیح داد: در اصل تالار وحدت برای اجرای عمومی این نمایش مناسب‌تر است و به همین خاطر پس از موافقت آقای آشنا با پیشنهاد مطروحه با آقای سیفی مدیر سابق تالار وحدت صحبت کردیم که قرار شد برای سال آینده «مفیستو برای همیشه» را در تالار وحدت روی صحنه ببریم. ولی با تغییر مدیریت تالار وحدت و رفتن آقای سیفی، در جلسه‌ای با مدیر جدید تالار وحدت موضوع اجرای نمایش «مفیستو برای همیشه» را مطرح کردم که متاسفانه ایشان از درخواست من و نامه من و قرارهای مدیر قبل اظهار بی‌اطلاعی کرد و پاسخ روشنی دریافت نکردم. ایشان حتی نمی‌دانست که بنده اصلاً چه‌کاره هستم و بعدتر از طریق منشی ایشان به من اطلاع داده شد که تصمیم گیری برنامه های تئاتری تالار وحدت با آقای طاهری مدیرکل جدید هنرهای نمایشی است. معنی همه اش این است که متاسفانه هیچگونه برنامه‌ریزی جدی وجود ندارد و هر بار که مدیر جدیدی می‌آید همه چیز از نو باید شروع شود.



خاکی با اشاره به تغییر ریاست مجموعه تئاتر شهر و حضور اتابک نادری به عنوان رئیس جدید مجموعه یادآور شد: با تغییر ریاست تئاترشهر برنامه‌ها نیز تغییر کرد. به همین دلیل منتظر ماندم تا با آقای نادری برای مشخص شدن وضعیت اجرای عمومی «مفیستو برای همیشه» صحبت کنم و بعد از اینکه با هم صحبت کردیم توافق کردیم که سالن اصلی تئاتر شهر در آذرماه سال 93 به اجرای این نمایش اختصاص داده شود. ایشان هم این توافق را به دفتر آقای طاهری اطلاع داد. امیدوارم که به قول ها عمل شود و فرصت کار برای کسانی که عمرشان را صادقانه در این عرصه طی کرده اند فراهم شود.



کارگردان نمایش‌های «پرتره» و «روال عادی» تأکید کرد: هدف از تئاتر فقط اجرای یک نمایش نیست، بلکه هنر تئاتر نمایشگر سطح فرهنگ جامعه و نمایانگر تلاش هنرمندان این عرصه در جهت اعتلای فرهنگ عمومی است.

این کارگردان، مترجم و مدرس با سابقه تئاتر با اشاره به مشخص نبودن برنامه‌ریزی‌‌ها برای اجرای آثار نمایشی افزود: مسبوق به سابقه نیست که یک کارگردان به طور همزمان دو اثر را در سالن اصلی به طور همزمان اجرا کند، آن هم در زمانی که این همه تقاضای اجرا وجود دارد. امیدوارم با عدالت بیشتر، دقت و حوصله بهتری به تئاتر و برنامه ریزی آن پرداخته شود.