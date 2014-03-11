روابط عمومی هیأت پزشکی ورزشی گلستان برتر کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و اموربین الملل فدراسیون پزشکی ورزشی صبح سه شنبه همزمان با رونمایی از نخستین پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، اقدام به معرفی برترین روابط عمومی هیأتهای استانی خود کرد که هیأت گلستان در جمع برترین ها قرار گرفت.

در این مراسمی که به منظور تجلیل از برترین روابط عمومی های هیأت های پزشکی ورزشی کشور و با حضور احمدی، معاون فرهنگی آموزشی و پژوهش وزارت ورزش و جوانان، مازیار ناظمی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت، دکتر لطفعلی پورکاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور و دیگر اعضای این فدراسیون در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد از احسان عامری مدیر روابط عمومی هیأت پزشکی ورزشی گلستان تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است برترین روابط عمومی هیأت های استانی پزشکی ورزشی در سه سطح ویژه، برتر و نمونه تجلیل شدند که هیأت گلستان در بخش ویژه به همراه روابط عمومی هیأت های آذربایجان شرقی، فارس، مرکزی و گیلان قرار گرفت.

حضور سه گلستانی در اردوی تیم ملی والیبال نشسته

با پایان یافتن رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه های کشور، از 21 بازیکن برتر برای اولین مرحله اردوی تیم ملی دعوت شد که نام سه گلستانی در آن به چشم می خورد.

احمد ایری، آرش خرمالی، آرش قره قولپاقی بازیکنان گلستانی والیبال نشسته هستند که از سوی هادی رضایی سرمربی تیم ملی کشور به اردو دعوت شده اند.

گفتنی است اردوی تیم ملی والیبال نشسته بزرگسالان کشور برای حضور پرقدرت تیم ملی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا و جهان که به ترتیب در فروردین و خردادماه سال 93 به میزبانی مشهدمقدس و کشور لهستان برگزار خواهد شد، برگزار می شود. تیم ملی ایران پس از این مسابقات به دنبال حضور قدرتمندانه در بازی های پاراآسیایی کره جنوبی و مدعی اصلی قهرمانی در این میدان است.

گفتنی است کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین ایران از 16 تا22 اسفند میزبان ملی پوشان والیبال نشسته خواهد بود.