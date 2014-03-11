امسال همدان با کمبود فرآورده خونی مواجه نشد/ مشارکت بانوان در اهدای خون رضایت بخش نیست

افشین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه با همراهی اهداکنندگان در سال جاری هیچ گونه کمبود فرآورده های خونی در استان نداشته ایم و توانسته ایم در مواردی برای استان تهران و استان های همجوار ارسال فراورده داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون 44 هزار و 651 نفر به پایگاه های انتقال خون در استان همدان مراجعه کرده اند، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 36 هزار و 215 واحد خونگیری در استان همدان انجام شده که از این تعداد 34 هزار و 600 نفر آقا و هزار و 615 نفر خانم بودند.

مدیر سازمان انتقال خون استان همدان در ادامه سخنانش افزود: تعداد اهدا کنندگان مستمر 17 هزار و 616 نفر بوده که 49 درصد اهدا کنندگان را به خود اختصاص دادند و تعداد اهداکنندگان باسابقه هشت هزار و 950 نفر بوده است.

محمدی با اشاره به اینکه 9 هزار و 649 نفر برای اولین بار در استان همدان خون اهدا کردند، افزود: میزان خون گیری امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها یک درصد افزایش داشته است.

4.5 درصد اهداکنندگان خون در سال جاری در استان همدان بانوان بودند

وی با اشاره به اینکه متاسفانه مشارکت بانوان در استان همدان در امر اهدای خون رضایت بخش نیست، بیان داشت: تنها 4.5 درصد اهداکنندگان خون در سال جاری در استان همدان بانوان بودند که نسبت به معیار های جهانی بسیار پایین است.

مدیر سازمان انتقال خون استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر دو پایگاه ثابت خونگیری در همدان و ملایر فعالیت می کنند، اظهار داشت: پایگاه های سیار خونگیری ماهانه یک بار به شهستان های نهاوند، تویسرکان و اسد آباد و فامنین برای خون گیری مراجعه می کنند.

محمدی با اشاره به فعالیت پایگاه های خونگیری در ایام نوروز امسال، بیان داشت: اداره کل انتقال خون استان همدان به منظور نجات جان بیماران و حادثه دیدگان در ایام نوروز امسال به جز یکم و 13 فروردین ماه در سایر روزهای ایام نوروز آماده خونگیری از اهدا کنندگان است.

وی در پایان از همشهریان خواست تا در ایام نوروز و تعطیل نیز برای نجات جان بیماران به اهدای خون بپردازند و بیان داشت: ساعات کار سازمان انتقال خون استان همدان در روز های تعطیل صبح ها از ساعت 8:30 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 19 است.