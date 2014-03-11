به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش 9 تا 12 اردیبهشت ماه 93 با حضور ده ها شرکت بزرگ سرمایه گذاری مسکن، انبوه سازان، تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه ساختمانی و شرکت های وابسته به حوزه صنعت ساختمان از جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای جهان برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه بیش از 140 شرکت داخلی و 30 شرکت خارجی، جدیدترین و نوین ترین دستاوردها ، تولیدات و فناوری های علمی و صنعتی خود را در زمینه مصالح ساختمان پایه ، ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی، آسانسور و بالابرها،خانه های پیش ساخته، نقشه کشی و طراحی، سیستمهای تصفیه آب، تأسیسات حرارتی و برودتی، ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، تجهیزات و لوازم کار و ایمنی،در و پنجره ، شیشه و ماشین آلات وابسته، معماری، دکوراسیون، نماسازی، پوششهای سقف و دیوار، کفپوش،لوله و اتصالات،کاشی و سرامیک،برق وتجهیزات الکترونیک،صنایع زیر بنایی آب و گاز، خدمات فنی و مهندسی، عایق‌های صوتی و حرارتی، محوطه سازی و دکوراسیون داخلی ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار خواهد داد.



دهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش را اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش ، وزارت راه و شهرسازی ، سازمان توسعه تجارت ایران ، اتحادیه ها و انجمین های ساختمانی و دیگر نهادهای مرتبط برگزار می کند.



مدیر کل روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: دهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش در روز 9 اردیبهشت ماه سال آینده و با حضور مقامات کشوری ، معاون رئیس جمهور ، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ، معاونان برخی از وزارتخانه ها ، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، روسای اتاق های تعاون و اتاق های بازرگانی و جمعی از صاحبان صنایع ساختمانی و انبوه سازان در مرکز همایش های بین المللی کیش گشایش خواهد یافت.



شکرآبی به برخی از برنامه های جانبی این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: در حاشیه برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش، برنامه های جانبی از جمله برگزاری نشستهای علمی در زمینه های سبک سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، استفاده از مصالح سبک و با کیفیت، بازسازی بافتهای فرسوده و مقاوم سازی ساختمانهای روستایی و نیز همایشهای تخصصی متنوع دیگر، کارگاه های آموزشی و سمینارهای مرتبط با صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.



وی به اهداف برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و افزود:دهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش با هدف توسعه و گسترش سبک سازی و مقاوم سازی ساختمان سازی کشور ،کمک به رونق ساخت و ساز ، شناخت توانمندیها و کمبودهای صنعت ساختمان ، آشنائی با پیشرفت های روز این صنعت در جهان ، اشتغالزائی و ایجاد یک فضای اقتصادی و تجاری ويژه برای رويارویی شرکتهای فعال در زمینه ماشین آلات ، تجهیزات ، مصالح ، خدمات و تکنولوژی صنعت ساختمان و عمران برگزار می شود.



شکرآبی خاطر نشان کرد: حضور همزمان شرکت های خارجی و تولید کنندگان داخلی در دهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش ، فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات و تعامل بیشتر بین تولید کنندگان و فعالان ساخت و ساز خواهد بود که می تواند زمینه موجب سیاست گذاری صحیح برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و تداوم ثبات قیمت ها در بخش مسکن باشد.

وی در ادامه به اهمیت برپابی چنین نمایشگاههابی اشاره کرد و گفت : برگزاری نمايشگاه یکی از موثرترین ابزارهای بازاریابی برای عرضه کالا و خدمات است و هنگام برگزاری نمايشگاه ها؛ بازرگانان و تولید کنندگان محصولات ضمن آشنایی با رقبا و سلیقه مصرف کننده ، خلاقیت ها ، نوآوری و توانمندی های تولیدی و صادراتی خود را عرضه می کنند.

شکرآبی خاطر نشان کرد: ساماندهی فعالیت های بخش مسکن می تواند موتور محرکه فعالیت های اقتصادی در سایر بخش ها باشد لذا باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد.



وی درپایان گفت: بی شک برپايي دهمین نمايشگاه بين المللی عمران و ساختمان کیش که حتی الامکان مطابق با آخرين دستاوردهای روز نمايشگاهی دنيا است ، می تواند نقش بسزايي در شناسايي و گسترش مناسبات تجاری و ايجاد فرصتهای سرمايه گذاری بين تولیدکنندگان ، پیمانکاران و مؤسسات تجاری داخلی و طرف های خارجی آنها ايفا کند.