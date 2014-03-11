15 هزار مجوز قاليباقي در استان همدان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قياسي پيش از ظهر سه شنبه در كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري استان همدان با بيان اينكه طرح سازمان صنعت، معدن تجارت "ظرفيت هاي موثر بر توليد فرش دستباف استان همدان" است، اظهار داشت: اين طرح سال گذشته مصوب و به دستگاه ها ابلاغ شد ولي متاسفانه به علت مشكلات مالي نتوانست در زمان مقرر به اجرا در آيد.

وي با بيان اينكه با توجه به اهميت موضوع فرش، طرح مجددا در دستور كار قرار گرفت و با پيگيري هاي انجام شده مجددا درخواست طرح آن داده شد، ادامه داد: مقدمات كار انجام و پروپوزال آن نيز نوشته شده است.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار همدان با بيان اينكه حدود 50 هزار بافنده فرش در استان همدان فعاليت مي كنند، ابراز داشت: 18 تشكل صنفي مرتبط با فرش در استان وجود دارد و 15 هزار مجوز قاليبافي در استان صادر شده است.

قياسي با بيان اينكه در بحث توسعه كارگاه هاي فرش بافي گفت: يك كارگاه توليد فرش در برنامه ها پيش بيني شده كه همه مقدمات آن نيز آماده است.

وي با بيان اينكه هدف فرش استان این است تا مباحثي در راستاي بهبود، ارتقاء كيفيت، بازاريابي و اقتصاد اتفاق افتد، عنوان كرد: هم اكنون بافت فرش همدان به صورت يك پود است كه مي توان آن را به صورت دو پود توليد كرد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار همدان با بيان اينكه در بحث رنگ مسئله اصالت بخشي به رنگ ها مطرح مي شود، افزود: در بحث كيفيت فرش بايد تلاش شود كه كمتر به جنبه اقتصادي و بيشتر به جنبه هنري فرش توجه شود.

رضا قياسي با بيان اينكه هم اكنون بازار جهاني فرش ضربه خورده است كه ممكن است ديگر احيا نشود، بيان كرد: بته و جقه يكي از نقشه هاي اصيل ايران است كه بسياري از كشورها از اين طرح استفاده مي كنند.

وي با بيان اينكه هدف از طرح ظرفيت هاي موثر بر توليد فرش اين است كه اين طرح به صورت جامع و پايلوت در كشور باشد، بيان كرد: اين طرح مي تواند براي استان هاي ديگر نيز قبال استفاده باشد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار همدان ادامه داد: به علت اينكه تعداد اشتغال استان همدان در زمينه فرش زياد است به كيفي سازي اين مهم اهميت ويژه اي مي دهيم.

قياسي با بيان اينكه استان بايد گام هاي موثري در راستاي توسعه استان همدان برداشته شود كه بايد در اين زمينه همه دستگاه هاي اجرايي كمك كنند تا نتيجه مطلوب حاصل شود، افزود: اميدوارم اين كارگروه در سال جديد موثر تر و مفيد تر باشد و از همه اعضاي ستاد پژوهش و فناوري تشكر مي كنم.

وي با بيان اينكه امسال نزولات جوي بسيار خوب بود و خداوند متعال موهبت خود را شامل حال ما كرد، ابراز داشت: همدان امسال بويي از گذشته ها مي داد و سرما نيز در همدان در چند سال اخير كم سابقه بود و سرما در كنترل و دفع بيماري ها و آفات در زمستان تاثير زيادي داشت.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار همدان با بيان اينكه بايد طوري برنامه ريزي شود تا سال آينده سال پركار تري باشد چراكه رياست جمهور نيز بر اين موضوع تاكيد فراوان دارد، اظهار داشت: از دانشگاه ها و افرادي كه در علم و دانش و تحقيقات يد طولايي دارند درخواست داريم تا بيشتر از گذشته به كمك دولت بيايند و هدف توسعه كشور است و همه بايد كمك كنند تا اين توسعه تحقق پيدا كند.

رئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان همدان در ادامه با بيان اينكه افراد قاليباف دو نوع هستند، عنوان كرد: برخي افراد اشتغال دائم ندارند و برخي نيز اشتغال آنها فقز در بحث فرش است كه بايد در اين راستا نيز پژوهشي انجام شود.

مسعود اقلامي با بيان اينكه بايد در پژوهش مشخص شود كه چند درصد فعالان حوزه فرش به صورت دائم و چند درصد به صورت كمك به اقتصاد خانواده در زمينه فرش فعاليت مي كنند، بيان كرد: فرش يكي از صنعت هايي است كه تاثير بسياري مي تواند بر اقتصاد استان داشته باشد.

وي در ادامه درخصوص بررسي و شناسايي توانمندي هاي ايجاد اشتغال در تعاوني ها، ادامه داد: با توجه به امكاناتي كه به تعاوني ها داده شده است تفاوتي با بخش خصوصي ايجاد نشده است.

رئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان همدان درخصوص توليد بدون كارخانه نيز بيان كرد: يكسري از هزينه ها در برخي از كارخانه ها و برخي از عوامل ديگر موجب بالا رفتن قيمت محصول مي شود كه بايد به نحوي برنامه ريزي شود تا برخي از توليدات در خانه و يا در كارگاه هاي كوچك در روستا ها انجام شود.

مسعود اقلامي با بيان اينكه با انجام توليد بدون كارخانه صرفه جويي خوبي اتفاق مي افتد، بيان كرد: با توجه به زمينه هاي و امكانات خوبي كه در روستا ها ايجاد شده است اين طرح مي تواند موثر باشد و روستاييان را در روستا نگه دارد و به بحث اقتصاد آنها كمك كند.

رئيس پارك علم و فناوري استان همدان نیز در ادامه درخصوص طرح بررسي توانمندي هاي زيست فناوري استان همدان، اظهار داشت: اين طرح به سفارش زيست فناوري كشور انجام شده است.

خسرو پيري با بيان اينكه اگر بخواهيم كاري براي توسعه استان انجام گيرد بايد وضعيت موجود بررسي شود كه چه توانمندي ها و چه خلاهايي در استان وجود دارد، بيان كرد: ستاد زيست فناوري اين بحث در 30 استان كشور انجام شده است.

وي با بيان اينكه حوزه زيست فناوري بسيار گسترده است و شامل كشاورزي، پزشكي، صنعت و غيره مي شود، ابراز داشت: با توجه به حوزه هاي مختلف در بحث گياهي چندين شركت ايجاد شد كه توانستند توليداتي نيز داشته باشند.