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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

جلسه نقد سیاست‌های معاونت مطبوعاتی ارشاد برگزار شد

جلسه نقد سیاست‌های معاونت مطبوعاتی ارشاد برگزار شد

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با حضور در جلسه نقد سیاست‌های این معاونت در 6 ماه گذشته، به برخی انتقادها و پرسش‌ها در موضوعات مختلف مرتبط با حوزه کاری خود پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر نشست نقد سیاست های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد صبح امروز 20 اسفند به همت انجمن خبرنگاران و روزنامه نگاران حوزه رسانه و با حضور حسین انتظامی در محل فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی مانند توقیف مطبوعات، بحث انجمن صنفی روزنامه نگاران و سیاست معاونت مطبوعاتی ارشاد در این خصوص، مشکلات اهالی رسانه در خصوص پرداخت مالیات و عدم پوشش بیمه ای آنها از سوی صاحبان رسانه ها، طرح نظام صنفی رسانه ها، موضوع صدور پروانه حرفه ای خبرنگاری و ... مطرح شد.

حسین انتظامی به برخی از این موضوعات به تفصیل سخن گفت و همچنین به بعضی سئوالات درباره سیاست های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در زمینه های یاد شده پاسخ داد.

این نشست دو ساعت به طول انجامید و گزارش کامل آن متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 2254119

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