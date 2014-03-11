به گزارش خبرنگار مهر نشست نقد سیاست های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد صبح امروز 20 اسفند به همت انجمن خبرنگاران و روزنامه نگاران حوزه رسانه و با حضور حسین انتظامی در محل فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی مانند توقیف مطبوعات، بحث انجمن صنفی روزنامه نگاران و سیاست معاونت مطبوعاتی ارشاد در این خصوص، مشکلات اهالی رسانه در خصوص پرداخت مالیات و عدم پوشش بیمه ای آنها از سوی صاحبان رسانه ها، طرح نظام صنفی رسانه ها، موضوع صدور پروانه حرفه ای خبرنگاری و ... مطرح شد.

حسین انتظامی به برخی از این موضوعات به تفصیل سخن گفت و همچنین به بعضی سئوالات درباره سیاست های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در زمینه های یاد شده پاسخ داد.

این نشست دو ساعت به طول انجامید و گزارش کامل آن متعاقبا منتشر می شود.