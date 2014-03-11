آغاز تجارت سیاه ماهی قرمز/مهمانی غریب که به مرگ فراخوانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با نزدیک شدن ایام نوروز بساط فروش ماهی های قرمز در گوشه و کنار شهرها برپا شده و کودکان مشتاقانه از پشت قفس های شیشه ای به نظاره شیطنت های این موجود زیبا می پردازند و با شوقی وصف ناپذیر آنها را مهمان تنگ بلور کوچک خانه هایشان می کنند و اینجاست که یکی از زیباترین جلوه های حیات به روزهای پایانی عمر خود نزدیک و نزدیکتر می شود.

نوروز که در واقع جشن زایش طبیعت برای ایرانیان است سرآغازی می شود برای اتمام روزهای حیات یکی از مخلوقات الهی. به گفته کارشناسان چنانچه ماهی قرمز در شرایط طبیعی نگهداری شود، می تواند حدود بیست سال به حیات خود ادامه دهد در صورتیکه با حضور بر سر سفره های هفت سین زندگی چند ساله او به چند روز خلاصه می شود.

حضور نماد عید چینی بر سر سفره های هفت سین

ماهی قرمز در حدود 80 سال پیش به همراه چای از سرزمین چین وارد ایران شده و نگاهی به نقاشی سفره هفت ‌سین کمال‌الملک در کاخ گلستان دلیلی برای ادعا است که در گذشته ماهی قرمز جزئی از سفره هفت سین ایرانیان نبوده است. ماهی قرمز نماد عید چینی است با این تفاوت که مردمان آن دیار در عید باستانی خود ماهی قرمز را رها می ‌کنند تا زندگی جریان یابد اما در ایران که قرار بود به عنوان نماد شادی، سرزندگی و برکت در زندگی باشد حیات این کوچک زیبا به بازیچه ای در دستان کودکان تبدیل شده است.

در کنار همه اینها، این روزها شاهد هشدارهای کارشناسان بهداشت در خصوص مخاطرات ماهی های قرمز برای سلامت آدمی به ویژه کودکان هستیم و شنیده می شود که این ماهی ها می توانند باعث بروز اگزامای شدید پوستی شوند.

انجام 100 مورد نمونه برداری از مرکاز عذضه ماهی قرمز در کرمان

مسئول اداره آبزیان دامپزشکی استان کرمان در این خصوص به مهر می گوید: بیش 100 مورد نمونه برداری از مراکز عرضه تحت نظارت دامپزشکی توسط این اداره کل به منظور اطمینان از سلامت ماهیان صورت گرفته و 300 مورد آزمایش بر روی آنها انجام می شود.

زهره محبان اذعان می دارد: افراد باید در صورت تمایل به خرید ماهی قرمز آنها را از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی مانند آكواريوم فروشي، ميادين ميوه و تره بار و يا اماكن داراي مجوز تهیه کرده و به هیچ عنوان از افراد دستفروش اقدام به خرید ماهی نکنند.

وی عمر ماهی های خریداری شده از دستفروشان را به دلیل نگهداری در شرایط نامطلوب و غیربهداشتی کوتاه می داند و می افزاید: شیوه نگهداری ماهی در افزایش عمر این آبزی و همچنین عدم انتقال بیماری های احتمالی به انسان بسیار موثر است.

نکاتی برای نگهداری ماهی قرمز

این مسئول می گوید: معمولا بعد از فروش ماهی برای حمل و نقل این آبزی را در کیسه های پلاستکی قرار می دهد و مهم است که توجه شود هوای داخل این کیسه ها دو برابر میزان آب باشد. باید حتما آبی که برای نگهداری ماهی در نظر گفته می شود به مدت 24 ساعت در یک ظرف دهان گشاد نگهداری شود تا کلر آن از بین رفته و سلامت ماهی به خطر نیفتد.

محبان در ادامه یادآور می شود: همچنین در خصوص تغذیه ماهی نیز باید از غذاهای آماده موجود در فروشگاه های ماهی زینتی استفاده شده و به گونه ای باشد که ماهی تنها به مدت دو دقیقه بتواند غذا را مصرف کند زیرا میزان بیشتر از این حد می تواند باعث مسمومیت ماهی شود.

این مسئول با اشاره به اینکه دستکاری ماهی قرمز باعث استرس این آبزی و در نتیجه مستعد شدن آن برای ابتلا به بیماری می شود، اذعان می دارد: بهتر است تنگ ماهی دهان گشاد باشد و همچین دمای آب بین 22 تا 26 درجه سانتیگراد بوده و برای هر ماهی یک تا دو لیتر آب در نظر گرفته شود.

محبان ادامه می دهد: ماهی های سالم دارای چشم های برق هستند و اگر چشم های این آبزی گود شده باشد نشان می دهد که بیمار است، همچنین ماهی باید دارای پوست براق و سالم بوده، نباید فلس های بدن ماهی کنده شده یا برآمده باشند.

رئیس اداره آبزیان دامپزشکی استان کرمان با تاکید بر اینکه بدن ماهی نباید دارای لکه های رنگی سیاه، سفید و قرمز بوده و باله های آن باید سالم باشد، می گوید: شهروندان دقت کنند که ماهی را انتخاب کنند که دارای تحرکات خوبی باشد.

احتمال انتقال بیماری های مشترک از ماهی قرمز به انسان

وی در خصوص مخاطرات بهداشتی ماهی قرمز برای انسان می گوید: تاکنون هیچ گزارش رسمی در خصوص انتقال بیماری از ماهی قرمز به انسان در ایران دریافت نشده است اما احتمال دارد در صورت عدم رعایت بهداشت بیماری های مشترکی چون سل پوستی و بیماری های گوارشی به انسان منتقل شود.

این مسئول توصیه می کند: افراد پس از تماس با ماهی قرمز دستهای خود به خوبی با آب و صابون بشویند و به کودکان نیز باید آموزش داده شود تا حتی الامکان به این آبزی دست نزده و در صورت تماس از دستمالی چشم، صورت و دهان خود خودداری کنند.

شیشه عمر ماهی قرمز در دستان من و تو

در سال های اخیر از اواسط اسفند و همزمان با آغاز تجارت سیاه ماهی قرمز حامیان حیوانات نیز دست به کار شده و سعی می کنند با اقدامات خود از تجارت بر سر زندگی یک موجود بی گناه جلوگیری کنند. در این میان همکاری و همراهی مردم برای پایان دادن به این تجارت سیاه بسیار اهمیت دارد.

نگاهی به سفره هفت سین نشان می دهد که تمامی عناصرش ریشه در تولد و باروری دارد، سمنو؛ نماد زايش و بارورى گياهان، سيب؛ نماد بارورى و زايش، سنجد؛ نماد عشق و دلباختگى، سبزه؛ نماد شادابى، سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پيوند او با طبيعت، سماق و سير؛ نماد چاشنى و محرك شادى در زندگى، سكه؛ به نيت بركت و درآمد زیاد، تخم مرغ؛ نماد زايش و آفرينش، آينه؛ نماد روشنايى و آب؛ نشانه برکت.

البته بر سر این سفر مهمان کوچک غریبی از دیاری دور نیز حضور دارد که قرار بر این بوده که نمادی از شادی، سرزندگی و برکت در زندگی باشد اما به راستی آیا چنین است؟ و آیا زیبنده است در سفره ای که قرآن بر بالای آن جای دارد جان یکی از موجودات الهی برای لحظه ای شادابی و لذت ما به مخاطره بیفتد؟

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گزارش: اسما محمودی