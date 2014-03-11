رستاخیز از جدول اکران فیلم های منتخب سینما هجرت خط خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سینما هجرت کرج برای بار دوم میزبان اکران منتخبی از فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر بود، علاقه مندان به سینما طبق جدول زمان بندی فیلم ها، برای دیدن فیلم مورد نظر بلیط تهیه کرده بودند.

در جدول زمانبندی روبروی فیلم رستاخیز نوشته شده بود در تاریخ 19 اسفندماه ساعت 19 اکران خواهد شد که علاقمندان به تماشای این فیلم در زمان حضور در این سینما متوجه شدند که فیلم معراجی ها جایگزین این فیلم شده است.

مدیر سینما هجرت در گفتگو با خبرنگا مهر با بیان این مطلب افزود: فیلم هایی که قرار است برای نمایش در سینما آماده شود همان روز برای ما ارسال می شود.

ابراهیم خلیل زاده در ادامه افزود: روز گذشته (یکشنبه) به ما اطلاع دادند که فیلم رستاخیز اکران نخواهد شد و فیلم معراجی ها به جای این فیلم اکران می شود و راهی برای اطلاع رسانی به مردم وجود نداشت چون جدول اکران فیلم ها پیش از آن توزیع شده بود.

وی در جواب سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به چه دلیل این فیلم اکران نمی شود، گفت: روز گذشته به ما اطلاع دادند که این فیلم پخش نمی شود و علت آن را هم نمی دانیم.

بسیاری از ارفاد حاضر که برای تماشای فیلم رستاخیز در این مکان حاضر شده بودند در اعتراض به این اتفاق، از دیدن فیلم جایگزین فیلم رستاخیز خودداری کرده و با دلخوری سینما هجرت را ترک کردند.