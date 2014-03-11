دشتی هیچ پرونده قضایی در زمینه تغییر اراضی کاربری کشاورزی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی که با حضور اعضا در سالن اجتماعات این فرماندری برگزار شد با تقدیر از زحمات مدیریت جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروزی تعدادی از افراد اقدام به تغییر کاربری و احداث بناهای غیرمجاز می‌کنند که می‌طلبد دستگاه‌های ذیربط در این خصوص با تدابیر پیشگیرانه اهتمام ورزند.

وی افزود: کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در این شهرستان را دارند و برای شهرستان منفعت دارد باید به این افراد کمک کرد تا هر چه زودتر مشکلاتشان حل شود.

هاشمی ادامه داد: شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران در اطلاع رسانی به مردم با جهاد کشاورزی همکاری کنند.

وی از همه اعضا ستاد پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و از داستان و فرماندهی انتظامی خواست برابر قانون با جهاد کشاورزی همکاری داشته باشند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

هاشمی با اشاره به اینکه همه ادارت که مجوز ساخت صدور می کنند حتما باید از جهاد کشاورزی استعلام لازم به عمل آورند خاطرنشان کرد: مامورین منابع طبیعی و محیط زیست حتی‌المقدور در پیشگیری تصرف اراضی با جهاد کشاورزی همکاری کنند.

وی گفت: هر گونه تغییر کاربری و تمدید پروانه از ناحیه دستگاه‌هایی که خارج از حوزه شهرداری‌ها می باشند از بخشداری‌ها استعلام گرفته شود.

هاشمی خاطر نشان کرد: از طلاع رسانی مناسب موجب پیشگیری از تغییر ناخواسته کاربری اراضی توسط افراد و بالتبع متضرر شدن آنان می شود.