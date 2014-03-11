کاهش آتش سوزی در عرصه های ملی غرب مازندران/ 22 هکتار از عرصه ها خلع ید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق عطایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری بمناسبت هفته منابع طبیعی با خبرنگاران با اشاره به درپیش بودن سال جدید و حضور گردشگران دامن طبیعت، خواستار رعایت مسال ایمنی برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در عرصه ها شد.

وی با ارائه برنامه های هفته منابع طبیعی، غرس نهال را از جمله اقدامات بیان کرد و گفت: در حاشیه جاده ارتباطی غرب استان در شهرهای نوشهر، چالوس، تنکابن، نشتاورد و ... برای کاشت نهال اقدام شده است.

عطایی افزود: همچنین در فضاهای آموزشی، پارکها و فضای سبز بین شهری نیز نهال کاری شده است.

وی با بیان اینکه امسال متحمل خسارتهایی شدیم، اظهار داشت: در عرصه جنگلکاری سه میلیارد و 300 میلون تومان در حادثه بحران برف خسارت وارد شده است.

وی با اشاره به بیماری بلایت درختان شممشاد عنوان کرد: در منطقه شمال کشور درختان شمشماد به مشکل برخوردند ولی نمی توانیم کار خاصی انجام دهیم.

به گفته عطایی، بصورت پایلوت در منطقه سی سنگان، آتش های کوچکی ایجاد شد تا عوامل بیماری زا را بین ببریم.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران یادآور شد: اعتبارات در بخش جنگلداری، حفاظت و آبخیزداری، در سالجاری هفت میلیارد و 200 میلیون تومان بود که 10 درصد آن تخصیص داده شده است.

وی یادآور شد: همچنین در بخش استانی، اعتبارات درخواست شده سه میلیارد و 900 تومان بود که 67 درصد تخصیص داده شده است.

به گفته عطایی، با این اعتبارات پنج پروژه آبخیزداری در غرب استان از جمله نوشهر و چالوس اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر با اشاره به مشکل کمبود نیرو و نگهبان، خواستار همکاری و مشارکت مردم در صیانت از عرصه های طبیعی شد.

وی با اشاره به توزیع نهال در هفته نهالکاری افزود: توسعه و ترویج فرهنگ صیانت از منابع طبیعی از اهداف و برنامه ها است.

عطایی، در زمینه آزادسازی اراضی ملی از دست متخلفان یادآور شد: امسال 22 هکتاراز عرصه های ملی خلع ید شدند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران – نوشهر با اشاره به وجود 953 قطعه 10 هکتاری در غرب استان یادآور شد: ساماندهی این قطعات 10 هکتاری در دست برنامه است.