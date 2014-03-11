بخشنامه بانک مرکزی برای محرومیت بدهکاران بانکی از خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم مقدم امروز طی نشستی خبری از نظارت دقیق بر روی افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکی در نظام بانکی هم توسط بانک مرکزی و هم توسط هر یک از بانکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی خبرداد و گفت: تنبیهاتی برای مدیران شعبی که اقدام به افتتاح حساب و ارائه دسته چک به این افراد کنند در نظر گرفته می شود و این افراد به کمیسیون انضباطی معرفی می گردند. بر این اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزی، ثبت احوال و ثبت شرکت ها استعلام کنند.

وی با بیان اینکه بدهکاران بانکی و چک برگشتی ها نباید از خدمات بانکی بهره مند شوند، افزود: بانک ایران زمین دارای معوقات بانکی نیست، اما میزان بدهی های سررسیدگذشته این بانک کمتر از هزار میلیارد ریال است که در این روزهای پایانی سال به حداقل خواهد رسید.

مدیرعامل بانک ایران زمین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری محدودیت هایی را برای بانکها ایجاد می کند، تصریح کرد: هدف آزادسازی نرخ ها از طریق هماهنگی بین عرضه و تقاضا است و با این اقدام بازار به تعادل می رسد و رقابت ایجاد می شود.

وی تحریم ها، گرانی ارز، نیاز به سرمایه در گردش بالا، وضعیت واردات کالاها و غیره را بخشی از مشکلات مربوط به تولید در کشور دانست و با اشاره به اینکه بانکها، موسسات مالی و صاحبان فکر می توانند به حرکت بخش تولید کمک کنند، راهکار پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را صرفه جویی دانست و افزود: از این طریق می توانیم به بخش تولید و اقتصاد کمک کنیم.

مقدم در مورد ادغام موسسه اعتباری مولی الموحدین در این بانک اظهارداشت: بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی مجبور به ادغام یکسری از تعاونی های غیرمتشکله پولی و تجمیع آنها شد که این موسسه در بانک ایران زمین تجمیع شد. همچنین مسئولیت تعاونی اعتبار بهمن ایثار به مولی الموحدین سپرده شد، براین اساس 420 میلیارد تومان منابع کامل پرداخت شد و یک بخشی از معوقات توسط باید بازپرداخت شود و در کل 3 هزار و 800 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بود.

وی میزان جبران خسارتی که قرار است بانک مرکزی بر اساس گزارشاتی که حسابرسی خواهد شد بابت ادغام بهمن ایثار به مولی الموحدین بپردازد را 2 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: سه روز پیش افزایش سرمایه بانک به 4 هزار میلیارد مورد موافقت قرار گرفت. هنوز منابع مولی الموحدین به میزان 28 هزار میلیارد ریال به بانک منتقل نشده است و با انجام کارهای حسابرسی منابع بانک حدود دوبرابر می شود.

مدیرعامل بانک ایران زمین در مورد سرمایه گذاری این بانک در تاسیس شهرک طلا گفت: گروهی که قرار بود اجرای این پروژه را انجام دهند هنوز کار خود را آغاز نکرده اند و این پروژه اقدام مثبتی است. همچنین در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کرده ایم و سعی می کنیم با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نه تنها باعث تسهیل کار خدمات بانکی شویم بلکه هزینه های جمعی را هم کاهش دهیم.

وی تعداد شعبات این بانک را 355 شعبه با تبدیل شعبات مولی الموحدین به بانک ایران زمین اعلام کرد با اشاره به اینکه بیش از یکسال از فعالیت رسمی بانک می گذرد، از رشد 140 درصدی منابع و رسیدن آن به 30 هزار میلیارد ریال خبرداد و گفت: در حال حاضر 295 دستگاه خودپرداز در شعب نصب کرده ایم و 23 هزار دستگاه پایانه فروشگاهی داریم. همچنین 6 هزار و 800 میلیاردریال تسهیلات پرداخت کرده ایم و 80 درصد سپرده هایمان را تشکیل می دهد.