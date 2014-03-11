زنجانی ها از نحوه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی کمترین رضایت را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام جلیل خانی ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه پژوهش ، فناوری و تحول اداری ، به طرح تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اجرایی اشاره کردوافزود: هدف از اجرای این طرح شناسایی مشکلات و اصلاح و رفع مشکلات و ارائه خدمات بهتر به مردم و افزایش رضایتمندی مردم از نظام اداری است.

وی اظهار داشت: با توجه به سنجش میدانی که از 7 هزار نفر از مراجعه کنندگان به دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمت به عمل آمده 73 درصد از مراجعه کنندگان مرد و 30 درصد زن بودند.

مدیر کل دفتر منابع و تحول اداری استانداری زنجان گفت: بیشتر مراجعه کنندگان سنین بین 25 تا 35 سال هستند و 23 درصد از مراجعه کنندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر از لیسانس دارند.

جلیل خانی تاکید کرد: رضایت با 73 مربوط به خدابنده است.

وی در ادامه گفت: در استان زنجان خدمات ارائه شده از بیمه دانا با 83 درصد بیشترین رضایت و از پلیس +10 با 69 درصد کمترین رضایت را دارند.

مدیر کل دفتر منابع و تحول اداری استانداری زنجان یادآور شد: مردم 75 درصد به ارائه خدمات غیر حضوری رضایت دارند و بیشتر می خواهند خدمات خود را به صورت غیر حضوری دریافت کنند.

جلیل خانی افزود: طبق نظر سنجی به عمل آمده مردم نسبت به تکریم و ادب و رعایت احترام کارکنان نسبت به مردم بیشترین رضایت را داشتند.