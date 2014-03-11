پنج هزار و 500 حلقه صالحین در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رحيم آبادي، معاون تعليم وتربيت سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبي صبح سه‌شنبه در اولين جشنواره صالحين كه با حضور مسئولان در سالن همايشات غدير برگزار شد، اظهار داشت: 300 مربي در اين گروه هاي 20 نفره در حال فعاليت هستند.

وي كار فرهنگي بسيار سخت و مشكل دانست،گفت: متاسفانه معدل فرهنگي كشور بسيار پايين و خروجي جبهه هاي غير حق از حق بسيار بيشتر و علني تر است.

رحيم آبادي با اشاره به سخن رهبر انقلاب اسلامي "حرم در پيش و حرامي در پس"، گفت: امكانات و ظرفيت كنوني جامعه ما با 35 سال پيش قابل قياس نيست و تهديدات و تحريمات عليه ايران بسيار جدي تر شده است.

وي تصريح كرد: با عنايات خداوند امروز بسيج نسخه اي عملي كه برگرفته از اصول اسلام است را در اختيار دارد كه با عملي شدن اين اصول و ضوابط، خروجي آن قطعي است.

وي اتفاقات پيش آمده در شجره طيبه صالحين را مشابه كرامات امام رضا (ع) دانست و ادامه داد: اين اتفاقات را نمي توان نوشت، گفت و فهميد.

معاون تعليم وتربيت سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبي با معرفي بسيج به عنوان بزرگترين ميراث امام خميني (ره)، گفت: بسيج يك ارگان تاثير گذار و تحول برانگيز است و روحيه بسيجي روحيه مومن واقعي است.

وي بیان كرد: مهم ترين شاخص اين طرح ،حركتي پرورشي و تربيتي مبتني بر مسجد، تنوع و معنويت است.

وي با بيان اينكه تمام ارگان ها و گروه هاي مختلف بايد با اين حركت پيوند برقرار كنند گفت: به اعتراف رهبري بزگترين حركت بسيجي و ولايي امروز كشور شجره طيبه صالحين است.

رحيم آبادي معيار موفقيت اين حلقه ها را حضور نوجوانان و جوانان دانست و گفت: در اين خصوص حلقه هاي صالحين موفق نبوده است.

وي هدف اين حلقه ها تربيت افراد ولايتمدار دانست و تاكيد كرد: در اين راه استقامت بسيار مهم است.