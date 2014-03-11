امداد مشترک دو غول خودروسازی به مناسبت شب عید

به گزارش خبرنگار مهر، علی نمکین در حاشیه طرح مشترک ویژه امداد نوروزی سایپا در جمع خبرنگاران گفت: امسال طرح امدادرسانی به خودروها در ایام نوروز و در اوج مسافرت های نوروزی شهروندان، به صورت مشترک میان ایران خودرو و سایپا برگزار می شود و قرار بر این است که هر جا که اکیپ ایران خودرو به امدادخواه نزدیک تر باشد از سوی این مجموعه و هرجا اکیپ امدادی سایپا به امدادخواه نزدیک باشد، امداد از طریق سایپا صورت گیرد.

مدیرعامل ایساکو افزود: در این طرح فارغ از اینکه کدام اکیپ امداد رسانی می کند، هر امدادخواهی که به مرکز تماس ایران خودرو یا سایپا تماس بگیرد، در کوتاه ترین زمان ممکن امداد را دریافت خواهد کرد که ممکن است از سوی سایپا یا ایران خودرو باشد.

وی تصریح کرد: طرح مشترک ویژه امداد نوروزی ایران خودرو و سایپا از 25 اسفندماه تا 17 فروردین ماه 93 اجرایی می شود و در قالب این طرح، 550 نمایندگی فعال در این طرح حضور دارند که 376 نمایندگی به صورت شبانه روزی خدمات رسانی خواهد کرد.

به گفته نمکین، 1290 اکیپ امدادی در اقصی نقاط کشور با توجه به پراکندگی سفرهای نوروزی، خدمات رسانی می کنند تا امسال نسبت به دوره های گذشته، بالاترین رضایت مندی مشتریان را شاهد باشیم.

وی با انتقاد از امدادرسانی غیر استاندارد برخی شرکتهای امدادی گفت: متاسفانه این امدادرسانان با استفاده از نام ایران خودرو به مردم مراجعه می کنند و بابت ارایه خدمات از آنها مبالغی را دریافت می کنند، در حالیکه خودروهای گارانتی و یا دارندگان کارت طلایی، باید این خدمات را به صورت رایگان دریافت کنند.

مدیرعامل ایساکو ادامه داد: در قالب تفاهم نامه این که با سایپا امضا شده است، نرخ اجرت مشترک مشخص شده است و اگر نیاز باشد خودرویی به نمایندگی منتقل شود از سوی امدادرسانان هر دو شرکت به نزدیک ترین نمایندگی مربوط به همان خودرو اعم از ایران خودرو یا سایپا، منتقل خواهد شد.