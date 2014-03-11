ارزشمند کردن دفترچه های بیمه هدف اصلی اداره کل تعاون آذرباجان شرقی/ تخصیص 1000 میلیارد ریال برای بیمه تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، میر احد حسینی سه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان بیمه آتیه سازان حافظ در تبریز اظهار داشت: اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گام های موثری را در مورد مسائل درمانی استان برداشته که ارزشمند کردن دفترچه های بیمه تامین اجتماعی یکی از این اقدامات است.

وی در ادامه افزود: اختصاص یکهزار میلیارد ریال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بیمه تکمیلی در ابتدای کار بسیار مهم بود و هدف بعدی وزیر، ارزشمند کردن دفترچه های بیمه تامین اجتماعی است که امیدواریم تدابیری اتخاذ شود که بیماران با این دفترچه ها کل هزینه های خود را پرداخت کنند.

مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه بایستی کارها را با اراده و همت والایی انجام دهیم تا به هدف خود برسیم گفت: در انجام کارها موانع زیادی وجود دارید که بایستی با پیشه کردن صبر و کمک گیری از عقل از این موانع گذشته و موثر باشیم.