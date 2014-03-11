به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مریدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری اولین همایش «طلایه داران تقریب مذاهب اسلامی» در بندرعباس اظهارداشت: با عنایت به منویات موکد مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در اجرای برنامه‌های فرهنگی جهت تحکیم هرچه بیشتر وحدت بین مذاهب اسلامی و اهتمام دفتر نماینده ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت هرمزگان در لبیک گفتن به ندای معظم‌له اولین همایش «طلایه داران تقریب مذاهب اسلامی» در بندرعباس برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه همایش طلایه داران تقریب مذاهب اسلامی با حضور آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به عنوان میهمان و سخنران ویژه همایش برگزار می‌شود افزود: معاون امور ایران و معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آیت‌الله اراکی را در این سفر همراهی می‌کنند.

قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت هرمزگان با بیان اینکه همایش طلایه داران تقریب مذاهب اسلامی با هدف تکریم و تقدیر از چهره‌های تقریبی و وحدتی سه استان هرمزگان، فارس و بوشهر برگزار می‌شود، گفت: در این همایش از نویسنده و محقق پاکستانی آقای لیاقت و میهمانانی از استان‌های فارس و بوشهر جهت حضور دعوت به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه همایش طلایه‌داران تقریب مذاهب اسلامی با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌شود تصریح کرد: این همایش فرصتی برای شناخت چهره‌های تقریبی و تبیین گفتمان تقریبی و وحدتی است.

حجت‌الاسلام مریدی با اشاره به برنامه‌های دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بندرعباس تشریح کرد: آیت‌الله اراکی ضمن حضور در بین روحانیون شیعه و اهل‌سنت سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان در همایش طلایه‌داران تقریب مذاهب اسلامی به معرفی مجمع تقریب مذاهب اسلامی و عضوگیری برای این مجمع خواهد پرداخت.

وی بازدید از حوزه علمیه برادران شیعه و اهل‌سنت بندرعباس و حضور در برنامه تلوزیونی صدا وسیما مرکز خلیج‌فارس را از دیگر برنامه‌های دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بندرعباس دانست.

اضافه می‌شود: اولین همایش «طلایه‌داران تقریب مذاهب اسلامی» پنجشنبه 22 اسفندماه ساعت هفت و 30 دقیقه در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار می‌‌شود.