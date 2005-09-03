به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي شهرداري تهران، امير محمود دهلوي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر نشستن دو سرنشين در صندلي جلوي خودرو به دليل عدم امكان بستن كمربند ايمني براي هر دو نفر ، يكي از تخلفات راهنمايي و رانندگي به خصوص در بزرگراه ها محسوب مي شود ، افزود : طرح جلوگيري از تردد تاكسي هاي بيش از 4 سرنشين ، مجددا از ابتداي هفته گذشته از سوي سازمان تاكسيراني و با هدف روان سازي و بهبود وضعيت سيستم حمل و نقل عمومي از يكسو و فرهنگسازي لازم براي رانندگان تاكسي و مسافران از سوي ديگر به اجرا درآمده است.

وي با بيان اينكه در اين مرحله از اجراي طرح، صرفا جنبه آموزشي و فرهنگسازي براي رانندگان تاكسي خطي و گردشي مطرح بوده و فعلا بحث جريمه كردن متخلفان صورت نمي گيرد، اظهار داشت : در مرحله نخست اجراي اين طرح كه جنبه آموزشي دارد ، گشت هاي بازرسي سازمان تاكسيراني با گردش درسطح شهر و سركشي به تاكسي هاي خطي و گردشي، در صورت مشاهده نشستن دو سرنشين در صندلي جلوي خودرو، صرفا به ارائه تذكر بسنده مي كنند تا به تدريج زمينه هاي لازم براي اجراي جدي طرح اصلي كه قرار است در آينده با همكاري راهنمايي و رانندگي اجرايي شود ، فراهم گردد .

هر گونه افزايش خودسرانه كرايه ها تا زمان تصويب نرخ هاي جديد در شوراي شهر غير قانوني است

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني در خصوص اقدام برخي از رانندگان تاكسي هاي گردشي و خطي مبني بر افزايش نرخ كرايه ها ، با توجه به اينكه هنوز نرخ مصوب توسط شوراي شهر تعيين نشده است ، تاكيد كرد : در حال حاضر هر گونه افزايش نرخ كرايه ها توسط رانندگان تاكسي تا زمان تصويب نرخ هاي پيشنهادي سازمان تاكسيراني در شوراي شهر ، غير قانوني است و ما براي اعلام نرخ هاي جديد به خطوط و رانندگان تاكسي هاي گردشي منتظر تصويب نرخ هاي پيشنهادي سازمان در شوراي شهر هستيم كه به محض تصويب، نرخ هاي جديد فورا براي اجرا اعلام خواهد شد .

شهروندان رانندگان متخلف را به تاكسيراني معرفي كنند

دهلوي بار ديگر با تاكيد و درخواست از شهروندان براي معرفي رانندگان خاطي كه خودسرانه و غير قانوني اقدام به افزايش نرخ كرايه ها در سطح شهر مي كنند ، گفت : از شهروندان مي خواهيم كه با مشاهده اين متخلفان مراتب را سريعا به سازمان تاكسيراني بمنظور پيگيري و برخورد با خاطيان گزارش داده و از اين طريق تاكسيراني را در جلوگيري از افزايش بي رويه و غير قانوني كرايه ها ياري دهند



