میهمانی سخت شاگردان اولیویرا برابر ستارگان غیر قطری لخویا

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم مرحله گروهی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه 21 اسفند با انجام دیدارهایی در کشورهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از بازی های گروه C تیم تراکتورسازی ایران در دوحه قطر برابر تیم لخویا صف آرایی می کند.

لخویا، سخت ترین حریف از نگاه تونی اولیویرا

این دیدار که دومین مسابقه تیم تراکتورسازی در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا است، به اعتقاد خیلی ها یکی از سخت ترین بازی های این تیم ایرانی در گروه C مسابقات می تواند باشد. لخویا تیمی است که پس از مسجل شدن حضورش در این گروه، تونی اولیویرا سرمربی تراکتورسازی از این تیم قطری به عنوان سخت ترین حریف تیمش یاد کرد. این در حالیست که تیم هایی همچون الاتحاد عربستان و العین امارات هم با تیم تراکتورسازی همگروه هستند.

به اعتقاد تونی اولیویرا، تیم لخویا با توجه به سرمایه گذاری کلان و هنگفتی که داشته است، توانسته بازیکنان خارجی با کیفیتی را جذب کند و به تیمی قدرتمند و مدعی حتی در لیگ قهرمانان آسیا تبدیل شود. سرمربی تراکتورسازان همچنین معتقد است که در بازی های سخت و مهم، این بازیکنان با کیفیت و البته خارجی ها هستند که با خلاقیت، تجربه، تاکتیک پذیری و تکنیک بالای خود می توانند نتیجه یک بازی را رقم زده و تیم خود را به برتری برسانند.

تقابل غیرت و تعصب ایرانی با خارجی های با کیفیت لخویا

حضور دستکم 13 بازیکن خارجی و بیش از سه بازیکن خارجی با تابعیت قطری در تیم لخویا در شرایطی است که تیم تراکتورسازی در فصل جاری دو بازیکن خارجی به نام های مارکو باسارای صربستانی و رودریگو پیمپائو برزیلی را جذب کرد که هر دوی این بازیکنان در میانه راه همکاری خود را با باشگاه تبریزی قطع کردند. البته کیفیت این دو بازیکن، بخصوص مارکو در حدی بسیار پائین تر از لیگ برتر ایران بود و به جرات می توان گفت که بازیکنان ایرانی نسبت به این بازیکن صرب می توانند عملکرد بسیار بهتری داشته باشند.

این تفاوت دو تیم تراکتورسازی و لخویا قطعا در بازی چهارشنبه دو تیم در دوحه به چشم خواهد آمد تفاوت دیگری را نیز می توان بین دو تیم قائل شد که آن هم مربوط به تعصب و غیرت بازیکنان ایرانی است که در چنین بازی های سختی می تواند به کمک تیم بیاید. از طرفی اخیرا از سوی مسئولان استانی رقم خوبی برای تخصیص به بازیکنان تیم تراکتورسازی اختصاص یافته که همین موضوع می تواند بار روحی مثبتی برای سرخپوشان در دو دیدار آینده برابر لخویا در قطر و العین در امارات به همراه داشته باشد.

غیبت کریم و کریمی

اما تیم تراکتورسازی که در بازی اول خود توانست با یک گل از سد تیم الاتحاد عربستان عبور کند، روز چهارشنبه برای تکرار برد هفتم اسفند خود این بار در قطر کار بسیار سختی پیش رو دارد.

تراکتورسازی در حالی عازم قطر شده است که فرشید طالبی مدافع این تیم به دلیل مصدومیت در این بازی غایب است. اما نگرانی اصلی تونی اولیویرا و هواداران تیم تراکتورسازی ایران، غیبت کریم انصاری فرد زننده گل سه امتیازی این تیم در دیدار با الاتحاد است که به دلیل مصدومیت نمی تواند سرخپوشان تبریز را در بازی دوحه همراهی کند. تراکتورسازی همچنین در بازی با لخویا علی کریمی را به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی قبلی به همراه نخواهد داشت. کریمی در دیدار با الاتحاد یکی از بهترین بازی های خود در تیم تراکتورسازی را به نمایش گذاشت اما با سخت گیری داور هنگ کنگی و دریافت کارت زرد دوم، در دقیقه 59 بازی با نماینده عربستان از زمین مسابقه اخراج شد تا در بازی با لخویا یکی دیگر از غایبان بزرگ تراکتورسازان لقب بگیرد.

استراحت دو هفته ای تراکتورسازان

تیم تراکتورسازی ایران بعد از بازی روز هفتم اسفند با الاتحاد عربستان مسابقه‌ دیگری نداشته و پس از بازی های پرفشار و فشرده لیگ برتر و جام حذفی، بازیکنان این تیم با استراحت بدنی و بازیابی قدرت جسمانی آماده دیدار با لخویا شده اند. البته دور بودن دو هفته ای بازیکنان تیم تراکتورسازی از شرایط مسابقه نیز می تواند پوئن منفی برای تیم تحت هدایت فنی تونی اولیویرا تلقی شود.

در سوی مقابل اما تیم لخویا دو روز قبل (شنبه) در لیگ ستارگان قطر به میدان رفت و توانست در خانه تیم رده پنجمی الاهلی صاحب برتری سه بر یک شود. البته لخویا پس از بازی هفتم اسفند خود در خانه العین امارات به مدت 10 روز هیچ مسابقه ای نداشت و اکنون با روحیه بالای ناشی از برد مقابل الاهلی قطر، آماده رویارویی با تیم تراکتورسازی ایران در چارچوب بازی های لیگ قهرمانان آسیا است.

صدرنشینی لخویا در لیگ ستارگان

اما در شرایطی که تیم تراکتورسازی در لیگ برتر کشورمان و در فاصله سه هفته مانده به انتهای فصل امیدوار به احراز رتبه ای شایسته نیست، تیم لخویا در لیگ ستارگان قطر وضعیت بسیار خوبی دارد و با اقتدار در صدر جدول 14 تیمی این لیگ ایستاده است. لخویا تا پایان هفته بیست و دوم و در فاصله تنها چهار هفته مانده به پایان فصل، با 47 امتیاز در بالاترین خانه جدول ایستاده و با الجیش، تیم دوم جدول هفت امتیاز اختلاف دارد. این شرایط خوب تیم لخویا نشان از قدرت بالای این تیم دارد اما وقتی به آمار گل های زده و خورده این تیم در لیگ ستارگان قطر اشاره شود، توان بالای گلزنی و قدرت تدافعی این تیم هم به خوبی نمایان می شود.

توان بالا در خط حمله و دفاع

لخویا در 22 بازی که در لیگ ستارگان قطر انجام داده، 51 بار به گل رسیده که میانگین گلزنی اش در هر بازی نزدیک به 5/2 گل است. در این میان سباستین سوریا مهاجم اروگوئه ای که تابعیت قطری گرفته و طی چند سال اخیر در تیم ملی قطر بازی کرده و برابر تیم ملی کشورمان نیز به میدان رفته و حتی گل زده، به همراه مساکنی مهاجم 23 ساله تونسی هر کدام 12 گل به ثمر رسانده اند و در جایگاه دوم جدول گلزنان لیگ ستارگان قرار گرفته اند.

این تیم همچنین در 22 بازی، 22 گل خورده تا میانگین دریافت یک گل در هر بازی را به ثبت برساند. این آمار که تیم لخویا را صاحب قوی ترین خط حمله و خط دفاع لیگ قطر کرده است، نشان می دهد که این تیم علاوه بر داشتن مهره های تاثیرگذار، در کارهای تیمی نیز هماهنگی و توان بالایی در خطوط سه گانه دارد.

بازیکنان با کیفیت در خطوط سه گانه

تیم لخویا علاوه بر سباستین سوریا و مساکنی دو مهاجم خطرناک خود، چند بازیکن تاثیرگذار دیگر هم در ترکیب دارد و به نوعی دست اریک ماریا سرمربی بلژیکی این تیم برای اتخاذ هر نوع سیستمی باز است و هرگز هم نگران مصدومیت یا غیبت بازیکنان اصلی خود نیست چراکه لخویا علاوه بر 11 بازیکن درون میدان، چند بازیکن دیگر تراز اول در سطح آسیا نیز دارد که کادر فنی می تواند از قابلیت های آنها استفاده کند. "تائه هی نام" هافبک 22 ساله کره ای یکی از بهترین های تیم لخویا به شمار می آید. در کنار این بازیکن اهل کره جنوبی، آمینه آدانی دروازه بان مراکشی، دیم ترائوره با تابعیت قطری و ماجد بوقره از الجزایر در خط دفاع، کریم بودیاف و ولادیمیر ویس اسلواک (زننده تنها گل تیم لخویا در دیدار با العین امارات) در خط هافبک از دیگر مهره های تاثیرگذار تیم لخویا محسوب می شوند.

شکست در بازی اول و تلاش برای جبران

اما تیم لخویا قطر در بازی اول خود مهمان تیم العین امارات بود که این بازی با نتیجه دو بر یک به سود تیم اماراتی خاتمه یافت. به اعتقاد خیلی از کارشناسان، لخویا یکی از قدرتمند ترین تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا است که البته باخت در بازی اول تا حدودی قدرت این تیم را زیر سئوال برد. با این شرایط بازهم لخویا همچنان جزو شانس های صعود از این گروه به مرحله بعد است و با توجه به اینکه قطری ها می خواهند باخت در بازی اول را به هر شکلی جبران کنند، می توان پیکار سختی را برای تیم تراکتورسازی ایران در بازی چهارشنبه پیش بینی کرد.

تراکتور به دنبال اولین پیروزی برابر قطری ها

تیم تراکتورسازی پیش از این سابقه بازی با تیم قطری را در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا داشته و طی آن فصل گذشته در دو بازی رفت و برگشت برابر تیم الجیش یک مساوی و یک شکست برای نماینده کشورمان حاصل شده است. حال می توان گفت که شاگردان تونی اولیویرا برای ثبت اولین پیروزی خود برابر تیم های قطری در لیگ قهرمانان آسیا کار آسانی پیش رو ندارند. تراکتورسازی سابقه شکست دادن تیم های اماراتی و عربستانی در دوره گذشته و فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا را دارد.

با ثبت نتایج دور اول مسابقات، تیم تراکتورسازی ایران با سه امتیاز و گل زده کمتر نسبت به العین امارات در رده دوم و تیم لخویا بدون امتیاز و با گل زده بیشتر نسبت به الاتحاد عربستان در مکان سوم جدول قرار دارد.

دیدار تیم‌های لخویا قطر و تراکتورسازی تبریز از ساعت 19 روز چهارشنبه 21 اسفند در ورزشگاه 20 هزار نفری القطر دوحه برگزار می شود. در دیگر بازی گروه C از ساعت 21:50 همان روز تیم الاتحاد در عربستان از تیم العین امارات پذیرایی می کند.

تیم تراکتورسازی پس از دیدار با لخویا، عازم دبی می شود تا خود را برای دیدار با تیم العین امارات در روز 27 اسفند آماده کند.

گزارش از: محمود نصیرپور