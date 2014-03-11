به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل سابق و جدید موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران صبح امروز سه‌شنبه 20 اسفند با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل سرای اهل قلم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم همایون امیرزاده مشاور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در سخنان کوتاهی به تقدیر از خدمات محمد عظیمی پرداخت و در ادامه نوبت سخنرانی به عظیمی داده شد.

وی با بیان اینکه در طول 35 سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی همواره خود را خدمتگزار نظام می‌دانسته است گفت: باورم این است که حتی نفس کشیدن دراین نظام ثواب دارد. چه برسد به اینکه بخواهی برای آن کار کنی. مسئول بودن در این دو سال و در موسسه نمایشگاه‌ها نیز توفیق برای من بود که توانستیم از قبل آن کارهای بسیار موثری را انجام دهیم.

عظیمی ادامه داد: زمانی که من وارد این موسسه شدم، اینجا به حال خود رها شده بود و هیئت امنا و هیئت مدیره و مدیرعامل نداشت. کارهایش را از او گرفته بودند و فعالیتش به سمت دیگری رفته بود. ما باید تلاش می‌کردیم تا هویت موسسه احیا شود و یکی از برنامه‌های اصلی من نیز این بود که بتوانم سند هویتی موسسه را ثبت، بازیابی و احیا کنم. حتی ساختمان موسسه هم که 20 سال بود خریده شده بود هنوز سندی به نام موسسه نداشت که ما توفیق پیدا کردیم این سند را برای موسسه بگیریم.

وی ادامه داد: ممهتر از سند فیزیکی برای من سند هویت معنوی موسسه بود که باید احیاء می‌شد. زمانی که من وارد موسسه شدم حتی کار اصلی موسسه را از آن گرفته بودند و اینجا به نوعی بی‌سرپرست بود. باید رویه‌ها را اصلاح می‌کردیم و از برخی مداخله‌ها جلوگیری می‌کردیم. باید به زیاده‌خواهی‌های بیرون از موسسه پاسخ منفی می‌دادیم و موسسه را به معنای واقعی در چهارچوب ضوابط و مقررات و قوانین اداره می‌کردیم. دوستان من واقف هستند که جلوی چه مداخله‌هایی گرفته شد و به چه زیاده‌خواهی‌هایی پاسخ منفی داده شد البته شاید برخی ناراحت هم شدند اما چاره‌ای نبود.

مدیرعامل سابق موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی افزود: با اصلاح ساختار و رویه و شیوه‌نامه‌ها موسسه توانست به جایگاه حقیقی خود بازگردد و این واقعیت روشن شود که این موسسه، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران است و باید نمایشگاه‌های فرهنگی را برگزار کند، چه در حوزه کتاب و چه قرآن و رسانه‌های دیجیتال و حتی مد و لباس. حتی امروز می‌گویم که موسسه توانایی برگزاری هفته‌های فرهنگی و جشنواره‌های مختلف فرهنگی را نیز دارد.

عظیمی افزود: آقای جنتی در مدت حضورشان در وزارت ارشاد دستورهای محکمی در مورد موسسه صادر کردند. ولی برای اجرای آنها مقاومت‌هایی نیز صورت می‌گرفت و همین در اجرای آنها تاخیر می‌انداخت. ما باید تلاش می‌کردیم تا کارمندان موسسه نیز توانمندتر شوند و به همین خاطر این موضوع توانمندسازی کارکنان را به عنوان یک هدف راهبردی پیش روی خود قرار دادیم و آنها را از نظر تحصیل و رویکرد کاری و حتی حقوق و مزایا تقویت کردیم.

وی تصریح کرد: ما در این مدت، 50 نمایشگاه در کل کشور اجرا کردیم که همه کار آن از ایجاد غرفه‌ها تا اجرا بر عهده ما بود و تامین مالی سختی را هم داشت. اما برای اینکه کار وزارتخانه نخوابد و توسعه فرهنگی و مطالبات فرهنگی در حوزه مطالعه فروکش نکند از همه وجودمان مایه گذاشتیم. حتی من دستور دادم ناهار دوستان موسسه قطع شود تا از محل صرفه‌جویی بتوانیم فعالیت تازه‌ای داشته باشیم. این در حالی بود که به دلیل تنگناهای مالی وزارتخانه نمی‌توانست به ما کمک مالی کند. الان نیز موسسه 9 میلیارد تومان اسناد وصول نشده از وزارت ارشاد دارد که امیدوارم آقای شهرام‌نیا بتواند آنها را وصول کند.

عظیمی همچنین گفت: با وجود همه این مشکلات هفت نوبت نمایشگاه در سال جاری از سوی موسسه در خارج از کشور و شش نوبت نیز در سال قبل در خارج از ایران برپا شد. اگر ما به دلیل برخی مشکلات سیاسی و ...نتوانستیم سال قبل در نمایشگاه فرانکفورت حاضر باشیم، اما امسال حضور ما شرایط ارزشمندی برای بدنه نشر فراهم کرد. در نمایشگاه هند در روزهای اول حضورمان تمامی آثار ارائه شده از سوی ما به فروش رفت و مجبور شدیم آثار در اختیار رایزنی فرهنگی را به غرفه‌مان بیاوریم و حتی کار به جایی رسید که امسال برخی از مسئولان ایالت‌های هند از ما خواستند که برای آنها نمایشگاه برگزار کنیم و بر اساس آمار متوجه شدیم که 27 درصد از بازدید کنندگان از غرفه ما در سال قبل امسال نیز از آن بازدید کرده‌اند.

وی همچنین از ارائه بیش از یک میلیون و هفتصد هزار عنوان کتاب در نمایشگاه‌های تخصصی کتاب خبر داد و گفت: برای نماشگاه کتاب بولونیا نیز در سال جاری 14 عنوان کتاب از سوی موسسه تکا به انگلیسی ترجمه و ارائه خواهد شد و مقدمات فروش حق رایت آنها نیز فراهم شده است.

وی همچنین با تشکر از بهمن دری، علی اسماعیلی و سید عباس صالحی به دلیل همراهی با موسسه با وجود اختلاف سلیقه‌هایی که وجود داشته است، گفت: همه اقدامات ما توفیقی الهی بود که با صبر و مقاومت و خون دل خوردن تلاش کنیم. امسال نیز که سال اقتصاد مقاومتی است امیدوارم با حضور آقای شهرام‌نبا حرکتی تازه در راستای مقاومت در برابر مشکلات انجام پذیرد.