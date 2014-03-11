پاسخ به سوء برداشت غربی ها از شریعت اسلامی در کتاب  «حقوق اسلامی: شریعت از زمان [حضرت] محمد (ص) تا حال حاضر»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حقوق اسلامی: شریعت از زمان [حضرت] محمد (ص) تا حال حاضر Islamic Law: The Sharia from Muhammad's Time to the Present » به قلم هانت جنین و آندره هانتمیر به نگارش درآمده است.

مطالعه حقوق اسلامی در بستر تاریخی خود در آثار بسیاری مورد مداقه قرار گرفته است اما آنچه این اثر را از سایر آثار مشابه متمایز می سازد توجه بسیار آن به «ارتباط شریعت با رویداد های جهان امروز» است.

این تمرکز تا بدانجاست که می توان گفت مطالب کتاب حول مفهوم «شریعت معاصر» سامان پذیرفته اند. در عین حال ذیل پژوهشی کلی جهت دستیابی به تعریفی عمومی از شریعت، کتاب دربردارنده اطلاعات مفیدی در خصوص حقوق اسلامی مبانی آن مفاهیم و تاریخ حقوق اسلامی است.

کتاب «حقوق اسلامی: شریعت از زمان [حضرت] محمد (ص) تا حال حاضر» در 10 بخش تنظیم گردیده است. عناوین بخشهای کتاب عبارتند از: مبانی اسلام، قانون شریعت سنتی: تعهداتی نست به خدا و همنوعان، شریعت و حقوقدانان: آغاز اصلاحات حقوقی الشاطبی، حقوق عثمانی در عصر طلایی امپراطوری، تفسیر شریعت مطابق دیدگاه راست کیشی وهابی در غرب معاصر، شریعت و جهاد، شریعت در جهان امروز، بانکداری اسلامی، آینده حقوق اسلامی و نقش مذهب شافعی در حقوق اسلامی.

با توجه با مباحث بخشهای مختلف کتاب می توان گفت تلاش اصلی اثر ارزیابی دستاوردهای شریعت است. نویسندگان مطابق این رویکرد مطالعه کاستیها و چشم انداز آینده شریعت را نیز وظیفه خود می دانند. آنان در همین راستا مباحثی با محوریت مطالعه شریعت در دوره های تاریخی ارائه می نمایند.

تمرکز بر مطالعه و بررسی مفاهیم برجسته در شریعت اسلامی صرفا در دوره های زمانی تاریخ اسلام صورت نپذیرفته بلکه دامنه این پژوهش نه تنها به زمان معاصر بلکه به تمدن غربی نیز کشیده شده است.

مطالعه برداشت و تفسیر غرب از شریعت اسلامی تحت تاثیر وهابیت و مفهوم جهاد بدون التفات به تاریخ شکل گیری و تنوع شریعت اسلامی در دوره های مختلف به عنوان سوء برداشت غربی ها از شریعت اسلامی از جمله نکات مهم مطرح گردیده در این کتاب است.

در یک تصویر کلی باید گفت در این اثر تلاش بر آن است تا کتاب با توجه به نقش و کارآمدی شریعت در طول تاریخ به ارائه تفاهمی فراگیر از «ماهیت شریعت» در طول زمان بپردازد. تلاشی که در کنار ارائه تصویری کلی از شریعت به مطالعه نقش و کار آمدی شریعت در گذشته، حال و آینده نیز اقبال می نماید. در این میان شریعت به مثابه یک سنت حقوقی و علمی پیچیده بازتعریف می شود سنتی که؛ همیشه و هماره این امکان و استعداد را در خود نهفته دارد که آموزه های آن مربوط به مسائل مبتلا به جهان و زمان معاصر باشد.

از آنجا که مطالب کتاب «حقوق اسلامی: شریعت از زمان [حضرت] محمد (ص) تا حال حاضر» بر پیش فرض نگارندگان در این پژوهش یعنی سوء برداشت غربی ها از مفهوم شریعت مبتنی است، سرانجام کتاب با بازگشت به مفهوم جهاد و بازخوانی نقش شریعت پایان می پذیرد.