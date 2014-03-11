می توانیم همه نقاط تحت سلطه رژیم صهیونیستی را با هر حجمی از آتش ویران کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در دومین همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی که امروز در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: جهان اسلام برای اینکه به بازیگر قدرتمند تبدیل شود باید به یکسری عناصر توجه کند و در این صورت اسلام می تواند یک قطب جدید را به جهان معرفی کند.

وی با بیان اینکه اضلاع این هندسه قدرت عبارتند از اسلام، ژئوپلیتیک، انرژی و امنیت ادامه داد: اینها عناصر اصلی قدرت تازه متولد شده هستند اما در میان این عناصر عظیم اسلام آفرینشگر قدرت بیشتری است زیرا که یک پیام آسمانی به همراه خود دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: مصر تا وقتی که در مدار غیراسلام و حافظ منافع امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می کرد از یک ژئوپلیتیک مرده و بی روح برخوردار بود.

سردار سلامی با بیان اینکه اسلام آن نقطه قوتی است که ارزش های خفته و پنهان ژئوپلیتیکی را آشکار می کند ادامه داد: الان بعضی از کشورها هستند که توپخانه های آنها می تواند شهرهای رژیم صهیونیستی را بزند اما آنها به عنوان لنگرگاههای رژیم صهیونیستی شده اند ولی همین امروز ما می توانیم همه نقاط مورد سلطه رژیم صهیونیستی را با هر حجمی از آتش ویران کنیم زیرا که ما به قلوب ملت فلسطین متصلیم.

وی با طرح این پرسش که چرا آرمان ما شبیه آرمان فلسطینی است، افزود: این امر فقط به خاطر اسلام است و اسلام این نیرو را می دهد تا ظرفیت های لازم را برای انهدام رژیم صهیونیستی فراهم کنیم و دستهایمان روی ماشه باشد.

جانشین فرمانده سپاه با بیان اینکه وحدت عنصر اصلی بین مسلمین است، افزود: ما یک جنگ جهانی هشت ساله را با موفقیت به پایان رساندیم، این یک مدل است، ما یک تحریم اقتصادی جهانی را با موفقیت مدیریت کردیم. تهاجمات سیاسی، فشارها، تهاجمات فرهنگی و جنگ نظامی که هر کدامشان قدرت های جهان را از پا در می آورد، اداره کردیم و این یک حجت آشکار است برای همه مسلمانان و بدانند می توانند در همه عرصه ها بجنگند و پیروز شوند.

وی ادامه داد: به درگیری رژیم صهیونیستی با حزب الله جوان و مقتدر نگاه کنید، ببینید چگونه برای اولین بار ارتش افسانه ای تاریخ فرو ریخت و ذوب شد. دشمنان در این منطقه تحت تعقیب مسلمانان هستند. فکر نکنید که آمریکا تهاجم می کند بلکه در سطح راهبردی، آمریکا منفعل است و این مسلمانان هستند که حادثه می سازند.

وی با اشاره به اینکه امروز آمریکا قدرت عملیات علیه سوریه را از دست داده است، افزود: این مسئله حجت بزرگی است و همچنین ما در معرض پیشرفت علمی و تکنولوژی هستیم در حالیکه مهندسان و دانشمندان ما را ترور می کردند.

سلامی افزود: آمریکا شاید در موازنه قدرت، بزرگی بشود اما موازنه استاتیک و ساکن قدرت تعیین کننده نیست. در موازنه دینامیک قدرت آنها شکست می خورند و مسلمانان با اینکه در موازنه ساکن در تراز پایین تری به نظر می رسند ولی وقتی عمل می کنند رفتارشان پیروزی بخش است.

وی در پایان گفت: اما بدانید مسلمانان اگر اشتباه کنند شکست می خورند و اگر دوست و دشمن را جابجا ببینیم و در باشگاه قدرت های بزرگ بازی کنیم خطر بزرگی است که پیروزی های درخشان را تهدید می کند.