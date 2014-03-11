استقرار تبلیغات اسلامی ملارد در نیمه اول سال 93/ شهر اندیشه پتانسیل نمایندگی مستقل را دارد

حجت الاسلام حسینعلی رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی با هدف ترویج مبانی دینی و ارتقای سطح فرهنگ جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی و افزایش اطلاعات در مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، اعزام مبلغین، اجرای برنامه های فرهنگی، ساماندهی مادحین، موسسات و خانه های قرآنی به ایجاد ارتباط تنگاتنگ با نسل جوان پرداخته تا بتواند آموزه های دینی، قرآنی و عرفی را در جوانان و نوجوانان نهادینه کند.

ایجاد فضای معنوی در جامعه، موجب کاهش آسیبهای اجتماعی می شود

این مسئول با اشاره به این نکته که با باز شدن هر مدرسه و دانشگاهی، در یک زندان بسته خواهد شد، ادامه داد: اگر ما در اجرای برنامه های فرهنگی و ایجاد فضای معنوی در جامعه بدرستی و به موقع عمل کنیم بطور قطع آسیبهای اجتماعی با کاهشی چشمگیر روبرو خواهد شد همچنانکه در ایام مذهبی مانند اعتکاف و ماه مبارک رمضان امار تخلفات به شدت کاهش می یابد.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه عدم استقرار اداره تبلیغات اسلامی در ملارد و نبود متولی مشخص برای اجرای اقدامات فرهنگی و دینی در این شهرستان عنوان کرد: در حال حاضر اعضای شورای هیئات مذهبی ما در ملارد نیز مستقر هستند، در بخش عناصر هیئات به دلیل وجود ارتباطات و شبکه مناسب مشکلی نداریم، موسسات قرآنی و کانون فرهنگی سید الشهدا (ع) نیز در این شهرستان فعال هستند که به عنوان پایگاهی برای اقدامات سازمان در این شهرستان محسوب می شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهریار گفت: به دلیل محدودیت سازمان در جذب نیرو، مشکلاتی در استقرار نمایندگیها وجود دارد اما سازمان تبلیغات اسلامی طی چند سال اخیر اقدامات خود را بیشتر به هدایت، نظارت و حمایت از موسسات فرهنگی در ترویج مسائل دینی و اجتماعی معطوف کرده است و به جز در موارد خاص و مورد نیاز، ورود مستقیم ندارد.

شهر اندیشه پتانسیل استقرار نمایندگی مستقل تبلیغات اسلامی را دارد

رضازاده متذکر شد: البته استقرار نمایندگی تبلیغات اسلامی در شهرستان ملارد با 450 هزار نفر جمعیت ضرورت دارد، حتی شهر اندیشه شهریار نیز با توجه به جمعیت صد هزار نفری، تراکم خاص جمعیتی و وجود خرده فرهنگهای متعدد پتانسیل نمایندگی مستقل این سازمان را داراست.

این مسئول افزود: در حال حاضر اداره تبلیغات اسلامی شهریار اقدامات خود را بصورت شبکه ای با هزار و 600 مجموعه اعم از هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی، انجمنهای اسلامی، موسسات و خانه های قرآنی، طرح هجرت، روحانیون مستقر و... که همگی بازوان این اداره هستند در دو شهرستان شهریار و ملارد انجام می دهد.

وی عنوان کرد: البته این اقدام نیاز به صرف انرژی و زمان دو چندان دارد، نیروها نیز به تعداد چارت تشکیلاتی نیست اما تلاش ما بر این است که ضمن انجام برنامه های فرهنگی در شهرستان ملارد، کمیت و کیفیت اقدامات در شهرستان شهریار دچار افت نشود، در این میان همکاری ائمه جمعه بویژه در شهرستان ملارد بسیار کمک کننده بوده و بخشی از این بار به دوش پایگاه نماز جمعه ملارد است.

در صورت صدور مجوز جذب نیرو؛ تبلیغات اسلامی ملارد سال آینده مستقر می شود

رئیس تبلیغات اسلامی شهریار اظهار داشت: متاسفانه به دلیل محدودیت جذب نیرو از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و روی کار آمدن شهرستانهای تازه تاسیس همچون قدس، ملارد، پیشوا و... مشکلاتی در استقرار نمایندگیهای سازمان در این مناطق بوجود آمد لذا در صورت صدور مجوز جذب نیرو در سال 93، اولین دغدغه ما ایجاد دفتر در شهرستان ملارد خواهد بود.

رضازاده اضافه کرد: البته مسئولان شهرستان ملارد برای تامین مکان مناسب اعلام آمادگی کرده اند اما اولویت ما تامین نیروهای مکفی، کارآمد و در شان شهرستان است چراکه اگر بدون وجود نیروهای لازم دفتری دایر شود انجام نامناسب اقدامات، موجب ناکارآمد جلوه داده شدن اهداف سازمان می شود.

این مسئول سوالی مبنی بر ارتباط اقدامات فرهنگی و کاهش وقوع جرائم بویژه در شهرستان جرم خیز ملارد را اینچنین پاسخ داد: با توجه به آسیبهای خاص ملارد، امید می رود در نیمه اول سال آینده نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی در این شهرستان دایر شود.