برنج ایرانی در سبد کالای دولت قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: سرانجام پیگیریهای انجام شده استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مازندران نتیجه داد و برنج ایرانی در سبد کالایی مرحله دوم قرار گرفت.

وی افزود: جلسه ای در این راستا در دفتر معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با حضور دکتر فلاح استاندار مازندران، نیاز آذری نماینده مردم بابل ،دکتر حسینی نماینده قائمشهر ،جویبار سواداکوه، سیمرغ ودکتر احمدی لاشکی دبیر مجمع نمایندگان استان و سازمان جهاد کشاورزی مازندران و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 و مسولین تشکلهای صنفی برگزار شد.

محمدپور اظهار داشت: موضوع برای قرار گرفتن برنج ایرانی توسط استاندار و نمایندگان استان از طریق معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن و تجارت مطرح و پیگیری شد که در نتیجه مورد پذیرش وزیر صنایع و معاون مربوطه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با نشست انجام شده خرید برنج ایرانی برای سبد کالا مرحله دوم از روزهای آتی، عملیات اجرایی آن آغاز می شود افزود: منابع مالی آن از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز تامین خواهد شد.

محمد پور با اشاره به اهداف این طرح گفت: خرید برنج پر محصول داخلی جهت عرضه در سبد کالای مرحله دوم با هدف حمایت از تولیدات کشاورزان و برنج کاران استانهای شمالی با محوریت استان مازندران، عدم تکیه بر واردات برنج و پشتیبانی همه جانبه از کشاورزان صورت می گیرد.

وی عرضه برنج داخلی را به صورت بسته بندی 10 کیلوگرمی با کیفیت و استانداردهای لازم عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان افزود: در سبد کالای مرحله دوم عرضه حدود 20 هزار تن برنج داخلی در نظر گرفته شده است.

محمد پور گفت: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 قرار دادهای لازم را جهت اجرایی کردن این طرح منعقد خواهد کرد و شرکت بازرسی( IGI)مسولیت کنترل و نظارت و بازرسی این طرح را عهده دار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدایت این پروژه توسط استاندار به عنوان عالی ترین مقام استان انجام شد و نمایندگان مجلس در استان نیز از تلاشهای استاندار در زمینه مرکبات و قرار گرفتن برنج ایرانی در سبد کالا تقدیر کردند.

محمد پور با اشاره به این که آمادگی برای اختصاص کل سبد کالا برای برنج داخلی وجود دارد افزود : امیدواریم به هر میزان که برنج ایرانی وجود دارد جایگزین برنج وارداتی در سبد کالا شود.