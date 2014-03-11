به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام والمسلمين محسن مشرفي در مراسم تودیع و معارفه رئیس حوزه علمیه شهرستان بشرویه بیان کرد: از مجموع این مدارس 22 مدرسه تحت برنامه حوزه خراسان جنوبي قرار دارد و در اين تعدادمدارس 400 طلبه خواهر و 900 طلبه برادر مشغول به تحصيل هستند.

رئیس حوزه هاي علميه خراسان جنوبي نيز در خصوص ادامه كار ساخت حوزه علميه بشرويه گفت: ساخت حوزه علمیه جدید از دیرباز یکی از خواسته‌های مردم بشرويه بوده لذا تمامی مسئولين برای ساخت این حوزه تلاش کرده اند ما نیز به محض تخصيص اعتبار و همچنين مساعدت هاي دولت كار ساخت اين مركز را ادامه خواهیم داد.

وي افزود: براي ادامه كار ساخت پروژه مدرسه علميه ملا عبدالله توني بشروي در فاز اول پيش بيني مي شود براي سال تحصيلي جديد فاز آموزشي آن به بهره برداري برسد و همچنين با فراهم آوردن زيرساخت‌های مناسب براي ادامه ساخت این مرکز اقدام خواهیم نمود.

وی تاکید کرد: بایستی برای جذب جوانان به حوزه های علمیه بیشتر کار شود تا طلبه های بیشتری در کشور داشته باشیم.

حجت الاسلام مشرقی در خصوص جذب جوانان به حوزه های علمیه گفت:در جهت جذب جوانان به حوزه های علميه برنامه هاي متنوعي براي تبليغات در دستور كار قرار گرفته و انجام شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان خراسان جنوبی استقبال بسيار زيادي صورت گرفته ليكن در بعضي از شهرستان باید كار و تبليغ بيشتری شود.

حجت الاسلام مشرفی در خصوص جذب جوانان به سمت حوزه و علوم قرآني نيز افزود:بايد در سنين نوجواني با ترويج علوم قرآني و جلسات مكرر براي آگاهي خانواده و خود مشتاقان زمينه را فراهم آورد تا گرايش نوجوانان و جوانان به اين سو افزایش یابد.

روحانیون و طلاب سرداران حوزه فرهنگ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مهدی نژاد فرماندار شهرستان بشرویه در مراسم تودیع و معارفه رئیس حوزه علمیه شهرستان بشرویه بیان کرد: طلاب و روحانیون مرزبانان حوزه فرهنگی و سرداران حوزه فرهنگ هستند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است، بیان داشت: سربازان حقیقی حوزه فرهنگ در پیروزی اسلام نقش اساسی داشتند.

وی اظهار داشت: استقامت امام و همراهانشان با تحمل سختی‌ها و سرداران حقیقی حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی را ساختند و هم اکنون نیز هدایت گری این انقلاب توسط اینان انجام می شود.

فرماندار بشرویه به اهمیت و وجود حضور یک روحانی در هر منطقه ای اشاره و بیان کرد:در هر منطقه ای که روحانی وجود دارد معضلات در آنجا به حداقل رسیده و برکت به حداکثر می رسد.

وی نقش یک طلبه را معجزه آفرین دانست و از طلاب خواست تا به معنای واقعی کلمه تحصیل کنند چراکه این مملکت نیاز به روحانیت دارد تا زمینه را برای ظهور امام زمان فراهم نمایند.

مهدی نژاد با بیان اینکه در حوزه های علمیه نیز دوبال مادی و معنوی وجود دارد گفت: اگر سرمایه گذاری مادی برای بحث حوزه ها نشود یک بال قضیه فلج است و باید همواره به خاطر داشته باشیم که در حوزه های علمیه هم به بال مادی و هم معنوی نیاز است.

فرماندار بشرویه در ادامه تاکید کرد: حوزه علمیه نباید وابسته به دولت باشد اما دولت بایستی موظف باشد حداقل یک صدم از اعتبارات را در این راستا خرج کند.

وی اذعان داشت: باید حتی در یک روستا روحانی داشته باشیم و به بعد اقتصادی آنان نیز توجه کنیم.

مهدی نژاد با بیان اینکه بشرویه یک شهر مذهبی گفت: اگر به بحث حوزه های علمیه توجه بیشتری شود قطعا تعداد طلبه های شهرستان نیز بسیار افزایش می یابد.

فرماندار بشرویه خاطر نشان کرد: باید دولت ملزم باشد که امکانات مادی راافزایش دهد همانطور که تعداد دانش آموزان ما زیاد است می توانیم تعداد طلبه ها را نیز افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: در آینده جهان اسلام به طلاب و روحانیون نیاز دارد.

مهدی نژاد گفت: اگر ما به مسائل فرهنگی توجه نکنیم، هر چه در انجام پروژه های عمرانی مختلف کار کنیم اما جوان ما فکر اسلامی نداشته باشد فرزندان ما در جامعه معضل ساز خواهند شد.