به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی نژاد در نشستی خبری با بیان اینکه با اشاره به اصلاح قیمت بلیت قطارهای شرکت رجا در راستای یکسان سازی با قطارهای مشابه سایر شرکت های خصوصی انجام گرفته است، گفت: دریافت مجوز افزایش قیمت بلیت قطارهای این شرکت به میزان 27 درصد، کاهش زمان سیر قطارهای تهران - مشهد از تعاملاتی بوده که شرکت رجاء در صد روزه ابتدای کار با راه آهن داشته است.

وی با اشاره به پیگیری ارزشگذاری شرکت از طریق برگزاری جلسات با سازمان خصوصی سازی معاونت نظارت راهبردی و وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: با توجه به هماهنگی انجام شده با راه آهن، بازگشت به کار روسای قطار این شرکت و انتشار فراخوان برای جذب 50 رییس قطار جدید از طریق برگزاری آزمون هم از دیگر اقدامات این شرکت بوده است.

مدیرعامل شرکت رجاء به ارتقاء سیستم فروش بلیت اشاره کرد و گفت: تغییر روش صدور بلیت با استفاده از تکنولوژی بارکدهای دوبعدی با قابلیت پرینت روی کاغذهای معمولی به جای استفاده از بلیت های اوراق بهادار قدیمی که درپیش فروش اخیر 120 میلیون تومان صرفه جویی به دنبال داشته است از اقدامات ما در این خصوص بوده است که این رقم برای سال آینده مبلغی حدود یک میلیاد تومان پیش بینی میشود.

وی با بیان اینکه اختصاص سهمیه 40 درصدی به فروش بلیت اینترنتی در راستای حرکت به سمت E-TICKETING که به دلیل حذف کارمزد آژانس ها مبلغی حدود 100 میلیون تومان صرفه جویی در پیش فروش اخیر به دنبال داشته است، بیان کرد: انجام مقدمات استفاده از دستگاه هندهلد توسط رییس قطار به منظور کنترل بلیت های فروخته شده و همچنین صدور بلیت بین راهی هم از دیگر اقدامات رجاء بوده است.

مدیر عامل شرکت حمل و نقلی ریلی رجاء بیان کرد:‌ بلیت الکترونیک بهمن ماه امسال راه‌اندازی و جایگزین بلیت‌های قبلی شد؛‌ همین امر موجب می‌شود سالانه 2.5 میلیارد تومان صرفه‌جویی در صدور بلیت انجام شود. سهولت کار مردم در خرید بلیت، آرامش در فروش بلیت‌های نوروزی و عدم تشکیل صف‌های طویل از مزایای بلیت‌های الکترونیک بود.

موسوی نژاد به انجام مقدمات فروش بلیت ازطریق کیوسک و تلفن همراه اشاره کرد و افزود: برنامه بازسازی 289 دستگاه واگن مسافری از دیگر برنامه های رجا بوده است که در این راستا بازسازی تعداد 159 واگن از طریق منابع داخلی شرکت و بازسازی تعداد 130 واگن از طریق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

موسوی‌نژاد با بیان اینکه متوسط سن ناوگان رجاء 30 سال است گفت: سعی می‌کنیم با بازسازی، بهسازی، ناوگان و خرید واگن‌های جدید تحولی در ناوگان رجاء ایجاد کنیم‌؛ در این راستا سال آینده 289 دستگاه واگن بازسازی کامل می‌شود.

وی با بیان اینکه سال آینده ثبت‌ سفارش خرید 400 دستگاه واگن توسط رجاء انجام می‌شود، افزود: در حال مذاکره هستیم تا مشخص شود از چه سازندگانی واگن خریداری کنیم.

وی با اشاره به ارایه خدمات فروش بلیت توسط رجا به سایر شرکت های بخش مسافری ریلی با توجه به سیستم ممتاز فروش بلیت رجاء، گفت: طراحی و پیاده سازی روش ارایه تخفیف شناور در قیمت بلیت به منظور افزایش ضریب اشتغال تاثیر زیادی داشته است بطوریکه ضریب اشغال قطارها را افزایش داد.

مدیرعامل شرکت رجاء با اشاره به اینکه زیرساخت‌های خطوط ریلی فعلاً برای سرعت قطار تا 160 کیلومتر بر ساعت طراحی شده است، گفت: برای افزایش بیش از این سرعت قطارها، باید خط آهن جدید ساخته شود.



موسوی‌نژاد تصریح کرد: شرکت حمل و نقل ریلی رجاء واگن دو طبقه با سرعت 140 کیلومتر بر ساعت در مسیر اصفهان - تهران راه‌اندازی کرده است که این مسیر را در مدت زمان 4 ساعت و 50 دقیقه طی می‌کند که این قطار در نوروز امسال راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به راه اندازی بخش بار در شرکت رجاء، اظهار داشت: براساس مذاکرات انجام شده سیستم حمل بار درس ال 93 تشکیل میشود که البته مجزا از بخش مسافری بوده و در شرکت دیگری پیگیری می شود.

مدیرعامل شرکت رجاء با بیان اینکه نرخ بلیت واگن های جدید به ناوگان حداقل دو تا 2.5 برابر باید بیشتر باشد در غیراینصورت صرفه اقتصادی ندارد، بیان کرد: تقاضا برای قطارهای با کیفیت وجود دارد زیرا بلیت های گران ما زودتر از ارزان به فروش می رسد.

موسوی نژاد با اشاره هب اینکه در حال حاضر مسیر برگشت مشهد به تهران در قطار اتوبوسی 80 درصدی خالی است، گفت: مسافران از قطارهای با کیفیت استقبال می کنند و حاضر به پرداخت پول بیشتر هستند.

وی با اشاره به اینکه قطار سریع السیر تهران - اصفهان تا 4 سال دیگر راه اندازی می شود، گت: در حال حاضر برای عید نوروز قطارهایی با 140 کیلومتر سرعت در این خط استفاده می شود که زمان سیر را به 4 ساعت و 50 دقیقه می رساند.

مدیرعامل شرکت رجاء متوسط ضریب اشغال قطارهای رجاء در نوروز را 60 درصد عنوان کرد و گفت: برنامه ما اینست که از سال آینده در ایام پیک سفر قیمت ها را با یک درصد افزایش بفروشیم تا تقاضا بهتر مدیریت شود.

وی واگذاری شرکت رجاء را به تامین اجتماعی شتاب زده دانست و افزود: این اقدام بدون آماده‌سازی رجاء صورت گرفت و اشکالات متعددی را در سال‌های بعد به وجود آورد. یکی از این اتفاقات این بود که مجمع عمومی سال 91 رجاء هفته قبل برگزار شد. از سوی دیگر ارزش‌گذاری رجاء هنوز انجام نشده ضمن آنکه نقل و انتقال این شرکت به سازمان تامین اجتماعی به طور کامل صورت نگرفته است.



موسوی‌نژاد با بیان اینکه به دلیل ناهماهنگی‌های به وجود آمده بین رجاء، راه‌آهن و تامین اجتماعی کل بخش حمل و نقل مسافری کشور آسیب دید و توسعه این بخش متوقف شد، اظهار داشت: به دلیل اقدام شتابزده برای واگذاری رجاء سال گذشته برای اولین بار کاهش حمل و نقل مسافری را داشتیم. همچنین کاهش کیفیت حمل مسافر، افزایش زمان سیر و افزایش تاخیرات نتیجه این اقدام بود.



موسوی‌نژاد یادآور شد: در 100 روز گذشته مهمترین اولویت ما حل بحران‌ها بین رجاء و راه‌آهن و رجاء و تامین اجتماعی بود. خوشبختانه در حال حاضر در وضعیت بسیار مناسبی قرار داریم و روابط خوبی بین راه‌آهن با تامین اجتماعی و سایر شرکتهای صاحب واگن برقرار شده است.