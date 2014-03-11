هشدار نسبت به سوءاستفاده از خرابی خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرفی در مراسم طرح مشترک امداد نوروزی سایپا و ایران خودرو گفت: در این طرح مشترک، صرف نظر از اینکه دارنده خودرو متعلق به کدام کارخانه است، در صورت تماس با شماره تلفن های 096440 و 096550 که متعلق به ایران خودرو و سایپا است، ارایه خدمات صورت می گیرد.

رئیس امدادخودرو سایپا افزود: خدمات از این پس بر مبنای شماره شاسی خودروها نخواهد بود و کد ملی دارنده خودرو ملاک قرار می گیرد تا اگر مالک خودرو، قصد فروش آن را داشت و محصول دیگری از شرکت دیگر را خریداری کرد، بتواند باز هم از امداد دو شرکت بزرگ خودروساز برخوردار شود.

وی به مردم هشدار داد تا در ایام نوروزی تنها از خدمات استاندارد شرکتهای امدادی استفاده کند و تصریح کرد: برخی از سودجویان با برقراری تماس با مردم خود را به عنوان شرکتهای خدمات رسان امدادی خودرو معرفی می کنند، در حالیکه علاوه بر دریافت مبالغ سنگین، خدمات استانداردی نیز ارایه نمی دهند.

کرفی خاطرنشان کرد: چنانچه یک مشتری مشکل مخابراتی در برقراری تماس داشت می تواند با ارسال پیامک به شماره #96550*720 درخواست امداد کند.

همچنین در ادامه سیدعلی جعفری، مدیرعامل امداد خودرو نیز در این مراسم گفت: در این طرح مشترک، تمرکز خاصی بر روی شاخص زمان انتظار مشتری برای دریافت امداد صورت گرفته است، به نحوی که از زمان ثبت تماس از سوی امدادخواهد تا زمان رسیدن اکیپ امدادی به وی، زمانی کمتر از 30 دقیقه صرف خواهد شد.

وی افزود: شاخص دیگری که امداد نوروزی امسال دارد، تعداد امدادهایی است که باید در کمتر از 60 دقیقه صورت گیرد که حداکثر باید 5 درصد کل امدادها را در برگیرد.

جعفری گفت: شماره تلفن های تماس برای درخواست امداد دو شرکت ایران خودرو و سایپا مشخص است و اگر با شماره تلفن دیگری برای ارایه امداد با مردم تماس گرفته شود، مرتبط با این دو شرکت معتبر نیست.

مصطفی وحیدزاده، مدیرعامل سایپا یدک نیز گفت: 710 نمایندگی مجاز سایپا و 574 ناوگان امدادی شامل 317 پایگاه ثابت و سیار در این طرح فعال هستند که 558 نمایندگی به صورت یک شیفته و 45 نمایندگی به صورت شبانه روزی به ارایه خدمات می پردازند.

وی افزود: افزایش رضایت مشتری و کاهش زمان امدادرسانی، دو هدف این طرح مشترک هستند؛ ضمن اینکه در طرح امداد نوروزی، هیچگونه کمبودی در قطعات وجود ندارد و پیش بینی لازم در این زمینه صورت گرفته است.

وحیدزاده گفت: مردم می توانند از گارانتی بدنه و کارت نارنجی در ایام نوروزی استفاده کنند.