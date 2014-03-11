تاکید بر رفع دغدغه های رهبری در خصوص معماری پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا نادری افزود: اگر ما به دنبال این هستیم که نمای تهران در گذر زمان به نمای یک شهر اسلامی تبدیل شود، باید از همه پتانسیل های موجود در این زمینه استفاده کنیم و بسیج منابع در این میدان در صورتی محقق خواهد شد که دلسوزان و متخصصان کلیه رشته ها با روحیه جهادی به این حوزه ورود کنند، چرا که برای دستیابی به این آرمان، ابتدا لازم است فهم مشترکی بین خواص تاثیر گذار در این موضوع پدید آید و سپس شهروندان به عنوان پشتوانه عظیم هرگونه حرکت مبنایی در کشور نقش خود را ایفا کنند.

وی ضمن دعوت از دانشجویان علاقمند رشته های معماری، شهرسازی، علوم اجتماعی، روانشناسی، رسانه، تاریخ و سایر رشته های که به نحوی با مفهوم الگوسازی مرتبط هستند افزود: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خصوصاً با عنایت به منویات رهبر فرزانه انقلاب و تدابیر شهردار تهران در این خصوص موضوع گفتمان سازی را در دستور کار قرار داده است و لذا از فضلای حوزه های علمیه، اساتید دانشگاهها، دانشجویان و کارشناسان علاقمند به موضوع دعوت می کنیم با ارائه ایده ها، مقالات علمی و پژوهشی و تجارب موفق تا این زمینه مساعد فعالیت بین رشته ای که به فرموده رهبر انقلاب بر سبک زندگی شهروندان هم اثر متقابل دارد، استفاده و به نحو مطلوبی مشارکت و تعامل داشته باشند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان اعلام کرد: رهیافت معاونت در رسیدن به چشم انداز مطلوب استفاده از نظریات تخصصی تمامی کارشناسان است و در این راستا از روشهایی مانند برگزاری مسابقات فنی - تخصصی و حمایت از پایان نامه ها و مقالات علمی و پژوهشی استفاده خواهد شد.