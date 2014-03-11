به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید هاشم حسینیبوشهری، پیش از ظهر سهشنبه در همایش کاربردی بشیران جوان، در مرکز همایش های دفتر تبلیغات اسلامی، در قم، با اشاره به اهمیت تبلیغ معارف اهل بیت(ع)، گفت: تبلیغ از جایگاه بسیار بالایی در دین مبین اسلام برخوردار است، به حدی که براساس، روایات شهدا و انبیا الهی به این جایگاه غبطه میخورند.
وی افزود: در این روایت آمده است که مبلغان از منبرهای نور بالا میروند؛ زیرا قدمهای آنان ناصحانه و خیرخواهانه است، امر میکند به آنچه خدا دوست دارد و بندگان خدا را نهی میکند از آنچه خدا از آن بیزار است.
مدیر حوزههای علمیه با بیان این که اگر تبلیغ را از اسلام جدا کنیم چیزی از معارف باقی نخواهد ماند، ابراز داشت: باید سعی کنیم با روشهای مختلف مبلغ دین باشیم، اگر بخواهیم تبلیغ احکام دین را با توجیهاتی در خصوص ارتباط آنها با مسائل پزشکی و مصداقی در این زمینه انجام دهیم، کار درستی نیست؛ در گذشته، افرادی کتابهایی را نوشتند تا به نوعی احکام دین را با برخی از مسائل پزشکی از جمله ارتباط رکوع و سجده با برخی غدد بدن و... توضیح دهند، این کار در بلند مدت نتیجه نخواهد داد، چون ممکن است چند سال دیگر نظریه علمی مطرح شود و این نظر را رد کند.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به این که امام حسن مجتبی(ع) به دنبال تربیت مبلغ بودند و راههای ارتباط موثر با مردم در تبلیغ را بیان میکردند، ادامه داد: این خصلت از خصایل پیامبر(ص) و امام علی(ع) هم بود؛ به طوری که امام علی(ع) در نامه و حکم حکومتی به مالک اشتر وجه تبلیغی ایشان را بسیار پررنگ مطرح فرمودند.
آیتالله حسینیبوشهری با تاکید بر این که امروزه با دنیای مواجه ایم که خطرات زیادی را برای اسلام به دنبال دارد، یادآور شد: امروز حتی کلیسا هم اسلام را به عنوان مهمترین تهدید برای خود میداند؛ تکفیریها نیز سرسختترین دشمنان ما هستند، آنها با ترویج خشونت و القای افکار پوچ خود، هجمه سهمگینی را علیه شیعه و فرهنگ اصیل اسلامی آغاز کردهاند و باید بدانیم که وظیفه سنگینی در این عصر داریم.
وی، دانشافزایی را از مهمترین اصالتهای طلاب دانسته و یادآور شد: برای موفقیت در هر حوزهای باید نقشه راه مناسب داشته باشیم وگرنه توفیقی حاصل نخواهد شد.
معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین حوزه همچنین خداترسی را مبنای اصلی طلبگی ذکر کرد و گفت: شهامت در حقگویی و همچنین ارتباط موثر با جوانان از مهمترین ویژگیهای یک مبلغ است و اگر از این مسئله غفلت شوند، توفیقی کسب نخواهیم کرد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله حسینی بوشهری در پایان، برخورد محبتآمیز با مردم را از مهمترین بایستههای عرصه تبلیغ دانسته و تصریح کرد: پیامبر(ص) اسوه رحمت بودند و مهربانتر از ایشان یافت نمیشود، ولی فرمودند که هیچ پیامبری به اندازه من آزار ندید، این مسئله نشان میدهد که ایشان در اوج سختی و مشقت، با مهربانی و عطوفت با مردم برخورد میکردند و روحانیت باید در این زمینه الگو باشد.
