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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

بابازاده خبرداد:

کمک 4 میلیارد و 300 میلیون ریالی گلستانی ها در جشن نیکوکاری

کمک 4 میلیارد و 300 میلیون ریالی گلستانی ها در جشن نیکوکاری

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گلستان از کمک 4 میلیارد و 391 میلیون ریالی گلستانی ها در جشن نیکوکاری خبر داد.

اسدالله بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مبالغ کمک های اولیه است و آمار نهایی طی روزهای آینده در دسترس رسانه ها و مردم قرار می گیرد.

وی افزود: از این مبلغ دو میلیارد و 683 میلیون ریال از طریق پایگاه های کمیته امداد و 466 میلیون ریال از مساجد سطح استان جمع آوری شده است.

بابازاده تصریح کرد: یک میلیارد و 230 میلیون ریال نیز از کمک ها از طریق آموزش و پرورش استان و در مدارس جمع آوری شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گلستان سه میلیارد و 143 میلیون ریال از این کمک ها به صورت نقدی و یک میلیارد و 247 میلیون ریال نیز به صورت کمک های غیر نقدی بوده است.

کد مطلب 2254179

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