ورود استانداری تهران به مترو/ بزرگترین پروژه قطار شهری کلید خورد

نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سومین جلسه سرمایه گذاران با ستاد سرمایه گذاری استان تهران با موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای طرح قطار شهری پاکدشت در محل استانداری تهران تشکیل شد.

وی با بیان اینکه این جلسه با حضور مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، فرماندار و شهردار پاکدشت، مدیرکل کار و رفاه استان ونمایندگانی از مترو، محیط زیست و جهادکشاورزی برگزار شد، افزود: در این جلسه پرونده سرمایه گذاری بخش خصوصی را برای توسعه مترو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته ترکی، اجرای طرح مترو پاکدشت از اولویتهای اصلی استانداری تهران بوده که در صورت بهره برداری 93 کیلومتر مترو مسیرهای پاکدشت، خاورشهر، قیام دشت، شریف آباد و پارچین را به هم متصل کرده و در نهایت به خط 6 یا 7 مترو تهران متصل می شود.

معاون استاندار تهران گفت: تلاش می کنیم در 6 ماهه نخست سال 93 طرح مطالعاتی و فاز نخست این پروژه را نهایی کنیم.