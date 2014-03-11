83 خرده فروش مواد مخدر در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ولی وندایی در این باره اظهار داشت: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان آبیک طرح پاکسازی نقاط آلوده را در این شهرستان اجرا که 44 خرده فروش مواد مخدر و معتاد را دستگیر و 877 گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

وی بیان کرد: همچنین ماموران انتظامی شهرستان البرز با اجرای این طرح 933 گرم انواع مواد مخدر را کشف و 22 خرده فروش مواد مخدر را در این شهرستان دستگیر کردند.

این مسئول ادامه داد: در این مدت با اجرای طرح دستگیری خرده فروشان و نگهدارندگان مواد مخدر در شهرستان تاکستان 9 نفر دستگیر و 317 گرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف وضبط شد.

وندایی، کشف 390 گرم انواع مواد مخدر و دستگیری چهار نگهدارنده مواد مخدر را از دیگر اقدامات ماموران این نیرو در شهرستان قزوین برشمرد.

وی، از کشف 536 گرم انواع مواد مخدر و دستگیری چهار نفر در شهرستانهای بویین زهرا و آوج خبر داد و گفت: اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.



کشف 21 هزار عدد موادمحترقه در قزوین



رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین از کشف 21 هزار عدد موادمحترقه در دو اقدام پلیسی در این استان خبر داد.

حیدر محمدی تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی قزوین پس از اطلاع از تهیه و توزیع موادمحترقه در یکی از واحدهای صنفی بازار قزوین از محل بازرسی کردند که در این اقدام 18هزار عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

وی افزود: این ماموران در بازرسی از یک مغازه خواروبار فروشی در یکی از روستاهای اطراف قزوین 3000عدد موادمحترقه کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین با هشدار به دارندگان و توزیع‌کنندگان موادمحترقه بر انجام وظیفه پلیس در برخورد جدی با بر هم‌زنندگان آرامش جامعه تأکید کرد.



دستگیری 30 فروشنده مواد مخدر در شهر آبیک



پليس در اقدامي غافلگيرانه منطقه ي اوباي شهر آبيک را از لوث فروشندگان مواد مخدر پاکسازي کرد.

اين اقدام نيروي انتظامي با همکاري دادستاني اين شهر و در پي درخواست هاي مردمي صورت گرفت.

در اين عمليات، پليس ضمن کشف و ضبط انواع مواد مخدر ، الات استعمال آن و گيرند هاي دريافت امواج ماهواره ، 30 توزيع کننده مواد مخدر را هم دستگير کرد.