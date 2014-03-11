به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین محمدزاده، مدیر رادیو قرآن امروز سه شنبه 20 اسفند در نشست تشریح برنامه های این شبکه رادیویی برای نوروز 93 با اشاره به تقارن نوروز امسال با ایام فاطمیه گفت: برنامه تحویل سال با عنوان «بنام خدا» روز 29 اسفند از ساعت 19 تا 22 شامل قطعات مختلف، خاطرات قرآنی شنوندگان، توصیه های قرآنی پیشکسوتان با استفاده از قرائت به صورت زنده و ادعیه مربوط به حال و هوای تحویل سال توسط استاد شیخ عباس میرداماد قاری بین المللی تقدیم شنوندگان خواهد شد.

وی ادامه داد: شعار رادیو قرآن در ایام نوروز سلام قرآن است و یکی از سین‌های هفت‌سین امسال می تواند همین سین «سلام قرآن» باشد و آن به این معنا است که ارتباط خود را با قرآن بیشتر کنیم.

مدیر شبکه رادیو قرآن با اشاره به ویژه برنامه های نوروز 93 و ایام فاطمیه بیان کرد: ویژه‌برنامه‌های نوروز در حوزه تلاوت، تفسیر، آموزه های قرآنی و سبک زندگی، کودک و نوجوان و در قالب مسابقه و حوزه برنامه های ایام فاطمیه برگزار خواهد شد که از این میان حدود 88 درصد جدول پخش برنامه‌های ویژه نوروز با تعداد 22 برنامه در دو هزار و 160 دقیقه روی آنتن می رود. همچنین برای بهره مندی از ایام فاطمیه و برخورداری از فضای ذکر حضرت زهرا(س) مخاطبان هر روز می توانند میزان تلاوت های خود را به این حضرت اهدا کنند.

محمدزاده ادامه داد: در حوزه تلاوت 160 قطعه قرآنی برای اولین بار پخش می شود که از مجموع آنها 48 قطعه ایرانی و 64 قطعه تلاوت مصری است. علاوه بر اینها هر روز ساعت 8:20 صبح تلاوت‌های درخواستی پخش می شود. همچنین ما تلاوت ستارگان جهان اسلام را همراه با پخش مستندهایی برای مخاطبان ارائه خواهیم کرد که از میان آنها می توان به استاد محمود رفعت، عبدالباسط، صدیق منشاوی و... اشاره کرد که تکنیک های برتر آنها و زندگینامه شان بررسی می شود. این برنامه هر شب ساعت 22:30 تا 24 پخش می شود.

وی با اشاره به برنامه های حوزه تفسیر قرآن نیز گفت: تفسیر سوره ابراهیم با بیانات آیت‌الله ضیاءآبادی و تفسیر سوره واقعه توسط آیت‌الله شجاعی در ساعات 13:30 و 22:10 پخش می شود.

مدیر شبکه رادیو قرآنهمچنین با اشاره به مسابقات این ایام شبکه رادیو قرآن عنوان کرد: مسابقه فائزون، مسابقه ویژه سوره دهر، مسابقه ویژه کودک با عنوان هدیه های آسمانی و مسابقه «گفت‌آیه» برگزار می شود که از این میان مسابقه «گفت‌آیه» تا حدودی به حالت مشاعره نزدیک است، زیرا بخشی از یک آیه با آیه دیگری جواب داده می شود یا مثلا موضوعی گفته می شود و افراد باید آنقدر تسلط داشته باشند تا بر اساس آن موضوع آیه ای را تلاوت کنند.

محمدزاده همچنین با اشاره به برنامه های دهه فاطمیه یادآور شد: 121 برنامه در حدود هزار و 80 برنامه از شبکه رادیو قرآن پخش می شود که از میان آنها می توان به ادعیه روایت شده از حضرت زهرا(س)، زیارت روزانه حضرت زهرا(س)، میزگردی با بررسی خطبه فدکیه و سخنرانی هایی با عنوان کلام خوبان از علمایی چون حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا، صدیق، هاشمی‌نژاد و... اشاره کرد.

مدیر شبکه رادیو قرآن در پایان خاطرنشان کرد: همچنین یکی از ویژه برنامه های ما پخش مرتفع ترین کلام از مرتفع ترین نقطه شهر یعنی برج میلاد به صورت زنده برای مخاطبان است که با عنوان برنامه «بلندای نیاز» مطرح می شود.