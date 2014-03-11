آغاز توزیع اقلام طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس عطوف اظهار داشت: اقلام طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی از ۱۸ تا ۲۰ اسفند ماه جاری بین جمعیت هلال احمر استانهای کشور توزیع می شود.

وی گفت: امسال برای نخستین بار در طول ۱۴ دوره گذشته از اجرای طرح مسافران نوروزی، توزیع اقلام تا ۲۰ اسفند ماه پایان می یابد.

عطوف به اقلام در نظر گرفته شده برای اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اشاره کرد و گفت: چادر های سه لایه اقلیمی، خیمه های نماز، دستگاههای تست فشار و قند خون، دوچرخه منظور اجرای طرح سحاب، بازی کودک، بروشورهای ۱۰ برگی، پوستر نخستین جشنواره فیلم و عکس و پوستر طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی و کارت های شکیل حاوی دعای سفر و ذکر ایام هفته از جمله اقلام تهیه شده برای توزیع در استانها هستند.

به گفته معاون پشتیبانی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، ۴۰۰ چادر سه لایه اقلیمی، ۱۰۰ خیمه نماز، یک هزار و ۶۰۰ دستگاه تست فشار و قند خون، ۱۵۰ دستگاه دوچرخه، ۳۰ هزار بازی کودک، ۴۰۰ هزار برشور رنگی ۱۰ برگی و ۴۰۰ هزار کارت حاوی دعای سفر و ذکر ایام هفته جهت اهدا به هموطنان در این طرح بین استانها توزیع می شود.

عطوف، اختصاص چادرهای سه لایه اقلیمی را از جمله ویژگیهای سخت افزاری در اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی خواند و گفت: این چادرها در برابر باد و باران آسیب پذیری کمتری دارند و بر اساس اقلیم و شرایط جغرافیایی استان ها طراحی شده اند.

بر اساس این گزارش، طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی از 27 اسفند 92 تا 15 فروردین 93 با مشارکت 20 هزار عضو داوطلب جوان هلال احمر در یک هزار پایگاه سراسر کشور اجرا می شود.