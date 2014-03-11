فرهنگ فاطمی در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمدعلی الیاسی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد شئونات فرهنگی نکا اظهار داشت:ایام فاطمیه فرصت مناسبی جهت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ فاطمی و معارف اسلامی در جامعه است.



وی ترویج فرهنگ فاطمی را از نیازهای مبرم و اساسی جامعه اسلامی برشمرد و متذکر شد : این فرهنگ باید همانند فرهنگ عاشورایی بیش از پیش در جامعه جاری شود.



الیاسی با اشاره به مقارن شدن ایام فاطمیه با عید باستانی تصریح کرد: مردم باید مراقب باشند تا حرمت و شان این ایام را حفظ نمایند چرا که حفظ حرمت این ایام همانند عاشورا نشان دهنده فرهنگ و تمدن صحیح ملت ایران است.



وی افزود: هئیت های مذهبی شهرستان باید در راستای بهره برداری از این فرصت ها بهترین بهره و ثمره را ببرند.



الیاسی با اشاره به برنامه های اداره تبلیغات اسلامی نکا درایام فاطمیه سال گذشته بیان داشت : این اداره سال گذشته هدایت تبلیغات به سوی گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) را برعهده داشت و امسال هم طبق تجربه سال گذشته سعی در حفظ حرمت ایام فاطمیه دارد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا گفت : مساجد شهرستان در ایام نوروز به صورت شبانه روز فعال بوده و روحانیون در این اماکن مستقر هستند.



الیاسی اضافه کرد: قرائت زیارت آل یاسین و دعای توسل زمان تحویل سال نو در گلزار شهدای و بوستان شهدای گمنام شهرستان نکا برگزار می شود.



وی ادامه داد : برگزاری مراسم دهه فاطمیه در مسجد جامع ، فاطمیه ، برپایی خمیه عزای یاس نبوی وهمچنین برگزاری مراسم شام غریبان در گلزار شهدا از جمله برنامه های اجرایی شهرستان می باشد.



الیاسی افزود: شهرستان نکا از نظر سابقه فرهنگی و تاریخی در جایگاه بسیار مطلوبی قرار گرفته است همچنین برپایی نمایشگاه های مذهبی و برپایی خیمه های عزا در سطح شهرستان نقش عمده ای در تقویت و اثرگذاری هرچه بیشتر مسائل فرهنگی را داراست.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه در ایام نوروز مسافران زیادی به شهرستان نکا سفر می کنند ابراز داشت : مسئولین سطح شهرستان تلاش نمایند برنامه های متنوعی درشأن و متناسب با ایام فاطمیه را به اجرا گذاشته تا چهره مذهبی و فرهنگی نکا به خوبی برای مسافران تداعی و بازگو شود.