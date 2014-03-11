فرهنگ فاطمی در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمدعلی الیاسی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد شئونات فرهنگی نکا اظهار داشت:ایام فاطمیه فرصت مناسبی جهت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ فاطمی و معارف اسلامی در جامعه است.
وی ترویج فرهنگ فاطمی را از نیازهای مبرم و اساسی جامعه اسلامی برشمرد و متذکر شد : این فرهنگ باید همانند فرهنگ عاشورایی بیش از پیش در جامعه جاری شود.
الیاسی با اشاره به مقارن شدن ایام فاطمیه با عید باستانی تصریح کرد: مردم باید مراقب باشند تا حرمت و شان این ایام را حفظ نمایند چرا که حفظ حرمت این ایام همانند عاشورا نشان دهنده فرهنگ و تمدن صحیح ملت ایران است.
وی افزود: هئیت های مذهبی شهرستان باید در راستای بهره برداری از این فرصت ها بهترین بهره و ثمره را ببرند.
الیاسی با اشاره به برنامه های اداره تبلیغات اسلامی نکا درایام فاطمیه سال گذشته بیان داشت : این اداره سال گذشته هدایت تبلیغات به سوی گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) را برعهده داشت و امسال هم طبق تجربه سال گذشته سعی در حفظ حرمت ایام فاطمیه دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا گفت : مساجد شهرستان در ایام نوروز به صورت شبانه روز فعال بوده و روحانیون در این اماکن مستقر هستند.
الیاسی اضافه کرد: قرائت زیارت آل یاسین و دعای توسل زمان تحویل سال نو در گلزار شهدای و بوستان شهدای گمنام شهرستان نکا برگزار می شود.
وی ادامه داد : برگزاری مراسم دهه فاطمیه در مسجد جامع ، فاطمیه ، برپایی خمیه عزای یاس نبوی وهمچنین برگزاری مراسم شام غریبان در گلزار شهدا از جمله برنامه های اجرایی شهرستان می باشد.
الیاسی افزود: شهرستان نکا از نظر سابقه فرهنگی و تاریخی در جایگاه بسیار مطلوبی قرار گرفته است همچنین برپایی نمایشگاه های مذهبی و برپایی خیمه های عزا در سطح شهرستان نقش عمده ای در تقویت و اثرگذاری هرچه بیشتر مسائل فرهنگی را داراست.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در ایام نوروز مسافران زیادی به شهرستان نکا سفر می کنند ابراز داشت : مسئولین سطح شهرستان تلاش نمایند برنامه های متنوعی درشأن و متناسب با ایام فاطمیه را به اجرا گذاشته تا چهره مذهبی و فرهنگی نکا به خوبی برای مسافران تداعی و بازگو شود.
نکا - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا با اشاره به لزوم نهادینه کردن فرهنگ فاطمی در جامعه بر حفظ حرمت ایام فاطمیه در نوروز امسال تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمدعلی الیاسی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد شئونات فرهنگی نکا اظهار داشت:ایام فاطمیه فرصت مناسبی جهت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ فاطمی و معارف اسلامی در جامعه است.
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